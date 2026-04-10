  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Danimarka’dan dikkat çeken çıkış! Trump Grönland’dan vazgeçmiyor Tuana’nın erkek arkadaşı ifade verdi! Görele'deki şüpheli ölümde şok detay! CHP'li isim restoranda tekme tokat dövüldü Bir savaştan daha ateşkes kararı çıktı Hamaney'den Trump'ı zıplatacak açıklama Katil Netanyahu müzakere dedi ama saldırıları durmadı! İsrail Lübnan’ın güneyini vuruyor ABD Başkanı Trump'tan İran'a ateşkes tehdidi Şengül Karslı’dan TBMM’de tarihi çıkış Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü İsrail, Türkiye'nin sabrını taşırdı! "Uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz"
Gündem
Gündem

Aile meclisi karar verdi diri diri yaktılar! Kocaeli'de vahşetin perdesi aralandı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Aile meclisi karar verdi diri diri yaktılar! Kocaeli’de vahşetin perdesi aralandı

Kocaeli’de 2017 yılında esrarengiz bir şekilde kaybolan 4 çocuk annesi Güneş Yıldıztan cinayetindeki "aile meclisi" kararı ve kan donduran detaylar gün yüzüne çıktı. Hazırlanan iddianame; ihanet, töre infazı ve biyolojik babalık skandalıyla sarsılan bir dramı deşifre etti.

İddianameye göre, 27 yaşındaki Güneş Yıldıztan’ın 2017 yılında sevgilisiyle kaçması üzerine aile büyükleri bir araya gelerek "infaz" toplantısı yaptı. Darp edildiği için sığınma evine giden genç kadının, eşi Nihat Yıldıztan tarafından ikna edilerek çıkarıldığı ve ardından ölüme götürüldüğü belirtildi. Korkunç iddiaya göre; genç kadın İlimtepe mevkisinde ormanlık alana götürüldü, eli ve ayakları bağlandıktan sonra üzerine benzin dökülerek diri diri yakıldı.

Skandal DNA Testi: Çocukların Babası Kayınbirader Çıktı!

Soruşturma derinleştikçe skandallar zinciri büyüdü. Güneş Yıldıztan’ın 4 çocuğuna yapılan DNA testi, evdeki ihanetin boyutlarını gözler önüne serdi. Rapora göre;

  • 4 çocuktan 3’ünün babasının Nihat Yıldıztan değil, kardeşi (kayınbirader) Saim Yıldıztan olduğu belirlendi.
  • Dördüncü çocuğun babasının ise aileden tamamen bağımsız bir kişi olduğu ortaya çıktı.

"Kefenli" Tehdit Mesajları

Cinayetten önce yaşananlar, vahşetin "geliyorum" dediğini kanıtladı. Bir tanık ifadesine göre, kayınbirader Saim Yıldıztan’ın infazdan önce genç kadına kefen fotoğrafı göndererek "Sonun böyle olacak" dediği öğrenildi. Ayrıca savcılık, Güneş’in telefonunun sustuğu gece, aile üyelerinin telefon trafiklerini ve baz kayıtlarını saniye saniye takip ederek cinayet planını deşifre etti.

11 Sanık İçin Ağırlaştırılmış Müebbet Talebi

Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede; aralarında eşi Nihat Yıldıztan ve kayınbiraderlerinin de bulunduğu 11 sanık hakkında "töre saikiyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Sanıklar suçlamaları reddederken, mahkeme Nihat, Saim ve Muhsin Yıldıztan’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adaletin vereceği karar, 7 yıl sonra aydınlatılan bu karanlık vahşetin hesabını soracak.

Yorumlar

Konyalı

Diziler gayri meşru ilişkileri teşvik ediyor. Bu kadını aile meclisi yerine kanunlar bu şekilde cezalandirmaliydi. 3 çocuk kayinbiraderden birinin babası belli değil bu kadını ibreti alem canlı yayında asmak gerekirdi. Devlet yapmayınca aile meclisi karar almış. Aile elden giderse devlet kalmaz. Acilen fıtrata uygun kanunlar uygulanmalı
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23