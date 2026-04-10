Aile meclisi karar verdi diri diri yaktılar! Kocaeli’de vahşetin perdesi aralandı

İddianameye göre, 27 yaşındaki Güneş Yıldıztan’ın 2017 yılında sevgilisiyle kaçması üzerine aile büyükleri bir araya gelerek "infaz" toplantısı yaptı. Darp edildiği için sığınma evine giden genç kadının, eşi Nihat Yıldıztan tarafından ikna edilerek çıkarıldığı ve ardından ölüme götürüldüğü belirtildi. Korkunç iddiaya göre; genç kadın İlimtepe mevkisinde ormanlık alana götürüldü, eli ve ayakları bağlandıktan sonra üzerine benzin dökülerek diri diri yakıldı.

Skandal DNA Testi: Çocukların Babası Kayınbirader Çıktı!

Soruşturma derinleştikçe skandallar zinciri büyüdü. Güneş Yıldıztan’ın 4 çocuğuna yapılan DNA testi, evdeki ihanetin boyutlarını gözler önüne serdi. Rapora göre;

4 çocuktan 3’ünün babasının Nihat Yıldıztan değil, kardeşi (kayınbirader) Saim Yıldıztan olduğu belirlendi.

Dördüncü çocuğun babasının ise aileden tamamen bağımsız bir kişi olduğu ortaya çıktı.

"Kefenli" Tehdit Mesajları

Cinayetten önce yaşananlar, vahşetin "geliyorum" dediğini kanıtladı. Bir tanık ifadesine göre, kayınbirader Saim Yıldıztan’ın infazdan önce genç kadına kefen fotoğrafı göndererek "Sonun böyle olacak" dediği öğrenildi. Ayrıca savcılık, Güneş’in telefonunun sustuğu gece, aile üyelerinin telefon trafiklerini ve baz kayıtlarını saniye saniye takip ederek cinayet planını deşifre etti.

11 Sanık İçin Ağırlaştırılmış Müebbet Talebi

Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede; aralarında eşi Nihat Yıldıztan ve kayınbiraderlerinin de bulunduğu 11 sanık hakkında "töre saikiyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Sanıklar suçlamaları reddederken, mahkeme Nihat, Saim ve Muhsin Yıldıztan’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adaletin vereceği karar, 7 yıl sonra aydınlatılan bu karanlık vahşetin hesabını soracak.