Yunan Medyası Türkiye’yi Konuşuyor: “Türkler Kurt Gibi”

Yunan Basınından Türkiye Analizi: “Çelik Kubbe” Gündemde

Yunanistan merkezli Pentapostagma, Türkiye’nin hava savunma alanındaki yeni girişimlerinden biri olan Çelik Kubbe projesine dikkat çeken bir haber yayımladı. Haberde, Türkiye’nin söz konusu sistemin teslimat sürecini hızlandırdığı ifade edildi.

Pentapostagma’nın analizinde, Ankara’nın savunma sanayiinde attığı adımların bölgesel dengeler açısından yakından takip edildiği vurgulandı. Türkiye’nin yerli ve milli savunma projelerine hız verdiği belirtilirken, “Çelik Kubbe”nin ülkenin hava savunma kapasitesini güçlendirmeyi amaçlayan stratejik bir hamle olduğu kaydedildi.

Haberde ayrıca Türkiye’ye yönelik dikkat çeken ve tartışma yaratan ifadelere de yer verildi. Yayın organı, Türklerden mecazi bir anlatımla “kurt” diye söz ederek, Türkiye’nin kriz ve gerilim ortamlarında hızlı hareket edebilme kabiliyetine vurgu yaptı. Söz konusu ifadeler kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu.

Uzmanlara göre, “Çelik Kubbe” projesi; radar, füze savunma sistemleri ve yapay zekâ destekli komuta-kontrol unsurlarını tek bir çatı altında toplayarak Türkiye’nin çok katmanlı hava savunma mimarisini güçlendirmeyi hedefliyor. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte Türkiye’nin stratejik caydırıcılığının önemli ölçüde artması bekleniyor.

Bu tür değerlendirmeler, Türk savunma sanayiindeki gelişmelerin uluslararası basın ve bölgesel aktörler tarafından yakından izlendiğini bir kez daha ortaya koyuyor.