Gülali Kilis'in gururu oldu

"3. Üniversitelerarası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" kapsamında gerçekleştirilen programın açılışında konuşan GAÜN İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazım Hasırcı, Kur'an-ı Kerim'in insanlığa gönderilmiş ilahi bir rehber olduğunu belirtti.

Kur'an'ı manasıyla ve hakkıyla okumanın önemine değinen Hasırcı, "Kalplerimizi aynı hakikatin etrafında bir araya getiren, son derece anlamlı ve kıymetli bir vesileyle toplandığımızı ifade etmek istiyorum.

Unutmayalım ki, Kur'an tilaveti yalnızca bir ses sanatı değildir. O, kalpten gelen, dilden gönüle uzanan bir tebliğ ve tefekkürdür. Bu yarışmaya katılan herkese başarılar diliyorum." diye konuştu.

Gaziantep il Müftüsü Mustafa Soykök ise Gaziantep Üniversitesi ilahiyat Fakültesi'nde düzenlenen Kur'an-ı Kerim yarışmasında bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek,

"Gazi şehrimizde, bu kutsal kitabımızın anlaşılması ve doğru bir şekilde okutulması adına atılan her adım, bizler için son derece kıymetli ve anlamlıdır." dedi.

Yarışmaya katılan 8 öğrenci, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yeteneklerini sergileyerek, Aşr-ı Şerifler okuduktan sonra tecvîd, eda-seda-makam, meal ve kelime anlamı gibi kategorilerde puan aldı.

Puanlama sonucunda Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Kurra Hafız Mustafa Sefa Gülali birinci olurken, Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Veli Üyür ikinci, Harran Universitesi Ilahiyat Fakültesi'nden Ahmet Mahmut Geyik üçüncü oldu. Yarışmada dereceye girenlere hediyeleri takdim edildi.

Yarışmanın jüri üyeleri arasında, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi İbrahim Noğman, Gaziantep İI Müftü Yardımcışı Şakir Aktaş, İlahiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aksoy, Dr. Öğr. Üyesi Seyit Yıldırım ve Hacı Ahmet Ziylan İhtisas Merkezi Eğitim Görevlisi Mustafa Kuşçu yer aldı.