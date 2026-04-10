Baykar'ın ortağıyla ilgili şok gelişme: ABD baskı yaptı görevden alacaklar
The Europeans'ta yer alan habere göre, Baykar ile son dönemde önemli bir ortaklığa imza atan savunma devi Leonardo ile ilgili beklenmedik bir hamleye hazırlanılıyor.
Raporlar, Giorgia Meloni'nin İtalya'nın en büyük savunma grubu Leonardo'nun CEO'su Roberto Cingolani'yi kenara itmeye hazırlandığını gösteriyor.
Söz konusu kararının ABD'nin baskısı sonucu alınacağı iddia ediliyor. Çok sayıda kaynak, bunun performansla ilgili olmadığını - Cingolani döneminde Leonardo'nun hisse senedi yüzde 700 artış kaydetti, ancak gerekçe olarak “Michelangelo Dome” ile ilgili olduğu bildiriliyor.
Leonardo'nun yeni yapay zeka tabanlı hava savunma sistemi, 2026'da Ukrayna'da test edilmeye hazırlandığı bildirilen, şimdi Washington için “fazla rekabetçi” görülüyor.
Birçok rapora göre, Cingolani'nin algılanan “fazla Avrupalı” duruşu - Avrupa'nın stratejik özerkliğini güçlendirmeye odaklanması ABD'nin politikalarına ters düşmüş olabilir.
Eğer doğrulanırsa, bu Avrupa'nın sanayi ve stratejik çıkarlarına karşı siyasi bir karar olacak. ABD yönetiminin çıkarlarına karşı çıkan savunma girişimlerini arka planda engellemeye çalışması büyük eleştiri görüyor.
