Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Baykar'ın ortağıyla ilgili şok gelişme: ABD baskı yaptı görevden alacaklar

The Europeans'ta yer alan habere göre, Baykar ile son dönemde önemli bir ortaklığa imza atan savunma devi Leonardo ile ilgili beklenmedik bir hamleye hazırlanılıyor.

Raporlar, Giorgia Meloni'nin İtalya'nın en büyük savunma grubu Leonardo'nun CEO'su Roberto Cingolani'yi kenara itmeye hazırlandığını gösteriyor.

Söz konusu kararının ABD'nin baskısı sonucu alınacağı iddia ediliyor. Çok sayıda kaynak, bunun performansla ilgili olmadığını - Cingolani döneminde Leonardo'nun hisse senedi yüzde 700 artış kaydetti, ancak gerekçe olarak “Michelangelo Dome” ile ilgili olduğu bildiriliyor.

Leonardo'nun yeni yapay zeka tabanlı hava savunma sistemi, 2026'da Ukrayna'da test edilmeye hazırlandığı bildirilen, şimdi Washington için “fazla rekabetçi” görülüyor.

Birçok rapora göre, Cingolani'nin algılanan “fazla Avrupalı” duruşu - Avrupa'nın stratejik özerkliğini güçlendirmeye odaklanması ABD'nin politikalarına ters düşmüş olabilir.

Eğer doğrulanırsa, bu Avrupa'nın sanayi ve stratejik çıkarlarına karşı siyasi bir karar olacak. ABD yönetiminin çıkarlarına karşı çıkan savunma girişimlerini arka planda engellemeye çalışması büyük eleştiri görüyor.

Anahtar Parti'ye sürpriz isim katıldı
Siyaset

Anahtar Parti'ye sürpriz isim katıldı

İYİ Partili Tolga Akalın, Anahtar Partiye geçti. Akalın'a rozetini, kendisi gibi eski İYİ Partili olan Yavuz Ağıralioğlu taktı.
"Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı" iddiasına DMM'den yalanlama
Gündem

“Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı" iddiasına DMM'den yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldığı” ve bunun yağışları etkilediği yönünde ..
'Laiklik ülkemizi harap etti'
Dünya

'Laiklik ülkemizi harap etti'

Suriyeli ilim adamı , laiklik üzerine yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
Gündem

Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı

Şarkıcı Yusuf Güney sabah saatlerinde narkotik polis tarafından gözaltına alınmıştı. Güney’in gözaltına alınma sebebi olarak katıldığı bir p..
Azerbaycan’da Başörtüsü Yasağı!
Dünya

Azerbaycan’da Başörtüsü Yasağı!

Azerbaycan’da başörtüsü uygulamalarına yönelik tartışmalar yeniden gündemde. Son dönemde bazı okullarda başörtülü öğrencilerin okula girişin..
Şengül Karslı’dan TBMM’de tarihi çıkış
Gündem

Şengül Karslı’dan TBMM’de tarihi çıkış

AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, TBMM Genel Kurulu’nda tarihi bir konuşma yaptı. Karslı, CHP'nin başını çektiği muhalifleri yer..
