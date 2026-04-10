Türkiye ile Suudi Arabistan arasında olay anlaşma: Ve 10 yıllık sorun sonunda çözüldü
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da düzenlenen e-Ticaret'in Lojistiği Konferansı'nda Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşmayı işaret ederek büyük bir sorunun çözüldüğünü açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da düzenlenen e-Ticaret'in Lojistiği Konferansı'nda lojistik, e-ticaret ve bölgesel gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Körfez Savaşı ve Kovid-19 salgınının lojistiğin önemini bir kez daha hatırlattığını belirten Bakan Bolat, "Türkiye, Allah'ın bize bahşettiği bu güzel coğrafya, Avrasya'nın merkez ülkesi, adeta bir kavşak, köprü, geçiş noktası. Yine Türkiye'nin önemini bir kez daha ortaya koydu." dedi.

Doğu-Batı eksenindeki Orta Koridor ve Zengezur Koridoru ile Kuzey-Güney eksenindeki Kalkınma Yolu projelerinin stratejik değerine işaret eden Bolat, "Gerek Körfez, Basra'dan yukarıya Irak üzerinden Kalkınma Yolu Koridoru, gerek Habur, Irak üzerinden Suudi Arabistan ve Körfez'e ulaşan rota, gerekse Türkiye'den Hatay, Suriye, Ürdün üzerinden Arabistan'a ve Körfez ülkelerine ulaşan karayolu koridorlarının ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeler vesilesiyle Suudi Arabistan ile ilişkilerin mükemmel düzeyde ilerlediğini anlatan Bolat, müjdeli bir haberi şu sözlerle paylaştı: "10 yıldır bir transit vize konusu vardı. O da dün itibarıyla işlerlik kazanarak Türk tır şoförlerinin Körfez'de transit Suudi vizesi alarak seyahat etmeleri de mümkün hale geldi."

Bölgesel çatışmaların küresel ekonomiye verdiği zararın altını çizen Bolat, fiziki yıkım ve insani kayıpların bir an önce durmasını ümit ettiklerini vurgulayarak, "Barış şartları oluşsa bile bu 45 günlük savaşın ekonomilerde meydana getirdiği tahribatı gidermek o kadar kolay olmayacak. Çünkü burada gerek fiyat artışları konusu gerekse enerji kaynakları hasar aldı bir miktar. Kiminde LNG kaynakları, kiminde petrol kaynakları, kiminde alüminyum tesisi, kiminde gübre tesisi. Arz tedariki anlamında şartların yerine gelmesi yine biraz zaman alacak. Ümit ederiz ki bu 15 günlük ateşkes kalıcı şartların yerine getirilmesini sağlar. Dünyanın daha fazla kavgaya değil, barış, huzur ve ekonomik kalkınmaya ve refah artışına ihtiyacı var." diye konuştu.

Hizmetler sektörünün Türkiye ekonomisindeki yerine dikkat çeken Bolat, "Hizmetler sektörümüz bizim övündüğümüz, güzide bir sektörümüz. Bunlardan lojistik sektör, o 122,5 milyar dolar ihracat gelirinin 42,5 milyar dolarını hizmetler sektörü yaptı." dedi. Avrupa Birliği pazarlarının ihracattaki payının yüzde 43 olduğunu ve bunun yüzde 60'ının karayoluyla yapıldığını hatırlatan Bolat, geçiş kotalarının büyük önem taşıdığını belirtti. Hizmetler sektörünün dış ticaretteki dengeleyici rolüne vurgu yapan Bolat, şunları kaydetti:

"Hizmetler sektörünü çok sevmemizin bir diğer nedeni de yaklaşık 63-64 milyar dolar fazla sağlıyoruz ve bu fazla sayesinde mal ticaretindeki, işte geçen sene 92 milyar dolar açığımız vardı, bunların kapatılarak cari işlemler açığının makul düzeyde olmasını sağladık. 2024'te 13 milyar dolar, 2025'te de 29,5 milyar dolardı bu anlamda. Lojistik sektörü 115 milyar dolar toplam milli geliriyle bizim 1,6 trilyon dolarlık milli gelirimiz içinde de çok önemli bir pay oluşturuyor ve istihdama çok büyük katkı yapıyor."

E-ticaretin parlayan bir sektör olduğunu ve Türkiye'nin Batı ile Doğu'daki büyük grupların tam merkezinde yer aldığını ifade eden Bolat, "Türkiye'de hızla gelişen ve dünyadaki birçok büyük grupların, yatırımcıların dikkatini çeken başarılı e-ticaret firmalarımız var. E-ticaret, bilişim, dijitalleşme hayatın her alanına dahi yansımış durumda. Ona başvurmadan, ona bakmadan, oradan bir bilgi öğrenmeden harekete geçilmeyen bir yaşam tarzına dönüşmüş durumda." değerlendirmesinde bulundu. Geçen yıl e-ticaret hacminin 3 trilyon liraya ulaştığını ve toplam ticaretin yüzde 20'sini oluşturduğunu belirten Bolat, bu oranın yüzde 60'ının perakende ticaretten geldiğini bildirdi. E-ticaretin en çok ihtiyaç duyduğu alanın lojistik olduğuna işaret eden Bolat, şu ifadeleri kullandı: "O küçük motosikletlerle, sayısı 200 bini aşan motokuryelerle ürünler tüketicilere sipariş üzerine ulaştırılıyor. Bu da kargo, kurye ve posta sektörünün gelişmesini sağlıyor ve çok önemli, güçlü bir sektör olarak ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu çalışmalarda da ihtiyaç duyulan önemli bir araç da yapay zeka. Yapay zekanın sağladığı algoritmalar, düşünme ve analiz yetenekleriyle hep daha hızlı, daha konforlu, daha kolay ulaşım anlamında yoğun bir çaba var. Türk e-ticaret firmaları bölge ülkelerinde ciddi, başarılı ve güçlü firmalar olarak belirleniyorlar."

