Türkiye ile Suudi Arabistan arasında olay anlaşma: Ve 10 yıllık sorun sonunda çözüldü

E-ticaretin parlayan bir sektör olduğunu ve Türkiye'nin Batı ile Doğu'daki büyük grupların tam merkezinde yer aldığını ifade eden Bolat, "Türkiye'de hızla gelişen ve dünyadaki birçok büyük grupların, yatırımcıların dikkatini çeken başarılı e-ticaret firmalarımız var. E-ticaret, bilişim, dijitalleşme hayatın her alanına dahi yansımış durumda. Ona başvurmadan, ona bakmadan, oradan bir bilgi öğrenmeden harekete geçilmeyen bir yaşam tarzına dönüşmüş durumda." değerlendirmesinde bulundu. Geçen yıl e-ticaret hacminin 3 trilyon liraya ulaştığını ve toplam ticaretin yüzde 20'sini oluşturduğunu belirten Bolat, bu oranın yüzde 60'ının perakende ticaretten geldiğini bildirdi. E-ticaretin en çok ihtiyaç duyduğu alanın lojistik olduğuna işaret eden Bolat, şu ifadeleri kullandı: "O küçük motosikletlerle, sayısı 200 bini aşan motokuryelerle ürünler tüketicilere sipariş üzerine ulaştırılıyor. Bu da kargo, kurye ve posta sektörünün gelişmesini sağlıyor ve çok önemli, güçlü bir sektör olarak ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu çalışmalarda da ihtiyaç duyulan önemli bir araç da yapay zeka. Yapay zekanın sağladığı algoritmalar, düşünme ve analiz yetenekleriyle hep daha hızlı, daha konforlu, daha kolay ulaşım anlamında yoğun bir çaba var. Türk e-ticaret firmaları bölge ülkelerinde ciddi, başarılı ve güçlü firmalar olarak belirleniyorlar."