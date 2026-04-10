Bir kötü haber daha: Meşhur süt firması iflas etti

  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kızılay İnsani Yardım tırları İran yolunda İbrahim Tatlıses’ten Dilan ve oğlu Ahmet’e ilişkin önemli açıklama: Ateş püskürdü! Sorun neden çözülemiyor? Tiryakilere mesaj: Türk kahvesi için İdeal süt köpüğü nasıl olur? Gören vatandaşlar biz yapalım diyor Türk vatandaşlarına kapıyı kapatıyorlar! İşte o 13 ülke Fenerbahçe'nin kabusu olmuştu şimdi ise Dünya Kupası'nda! Büyük rezalet... Arda Turan Avrupa'yı salladı! Maç sonu sosyal medyayı aleve veren açıklama: Bizi öldürecek şey... Devlete şart koştular: Konut verirseniz çocuk yaparız Beşiktaşlılar bu cezaları konuşuyor: Serdal Adalı'nın ceza raporu: 110 gün+6 milyon TL! Türkşeker Genel Müdürü Şahin'den 'Pancar şekerinde arz güvenliği sorunu yok' açıklaması Polise Saldırıya Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği Genel Başkanı Turgay Yazıcı'dan Sert Tepki
Ekonomi
9
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Küresel ekonomik kriz etkisini gösterirken konkordato sürecinde olan ünlü süt üreticisinden kötü haber geldi. Firma iflas etti.

İstanbul Kemerburgaz’da 2004 yılından bu yana taze et ve süt ürünleriyle tanınan, sektörün bilinen isimlerinden Sütçü Yusuf Çiftliği, ekonomik darboğazı aşamayarak iflas noktasına geldi.

Bir süredir devam eden konkordato çabalarından sonuç alamayan dev işletme hakkında mahkemeden alacaklıları yakından ilgilendiren yeni bir ilan yayımlandı.

Milyonluk sermayesiyle günlük taze üretim yapan Sütçü Yusuf Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti., yaşadığı nakit akışı sorunları nedeniyle bir süredir mahkeme korumasındaydı.

Ancak İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden gelen son bilgiler, şirketin mali dengesini toparlayamadığını ve resmi iflas sürecinin derinleştiğini gösteriyor.

Mahkemenin 2024/465 Esas sayılı dosyası kapsamında, 21 Mart 2025 tarihi itibarıyla resmen müflis (iflas etmiş) sayılan şirketle ilgili "Basit Tasfiye" aşamasına geçildi. Mahkeme tarafından yapılan son duyuruya göre:

Sıra Cetveli Hazır: 44 ile 57 sıra numaraları arasındaki alacak ve istihkak iddialarının incelemesi tamamlandı. İnceleme Süreci: İcra ve İflas Kanunu’nun 206. ve 207. maddeleri uyarınca hazırlanan alacaklılar sıra cetveli, hak sahiplerinin incelemesine açıldı.

İflas masasına alacak yazdıran vatandaşların ve kurumların, açıklanan listeye itiraz etmek için kısıtlı süresi bulunuyor.

Alacağın miktarına veya esasına dair itirazı olanlar, 15 gün içinde Ticaret Mahkemesi'nde dava açabilecek. Sadece alacağın kaçıncı sırada olduğuna dair şikayetler ise 7 gün içinde İcra Mahkemesi'ne yapılabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23