T.C. NİZİP 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2022/70 Esas

KARAR NO : 2026/34

C.SAV.ESAS NO : 2022/120

Cinsel TACİZ suçundan Abdülkadir ve Zöhre oğlu 06/01/1987 Gaziantep doğ. Mustafa ALKURT hakkında mahkememizin 15/01/2026 tarih 2022/70 Esas - 2026/34 Karar sayılı kararı ile; Sanık Mustafa Alkurt'un katılana karşı "Cinsel Taciz" suçundan neticeten 4 AY 15 GÜN hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın adli sicil kaydından kasıtlı bir suçtan sicile esas hapis cezasına ilişkin mahkumiyeti bulunması nedeniyle şartları oluşmadığından sanık hakkında CMK 231/5 madde hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına, sanığın adli sicil kaydında kasıtlı bir suçtan üç aydan fazla hapis cezasını barındıran mahkumiyeti bulunması nedeniyle şartları oluşmayan TCK 50. ve 51. Maddelerindeki erteleme ve seçenek yaptırımlara çevirme hükümlerinin sanık hakkında uygulanmasına yer olmadığına, sanığın adli sicil kaydında yer alan tekerrüre esas Nizip 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nden verilen 2007/619 esas 2008/650 karar ilamı ile almış olduğu 2 yıl 1 ay hapis cezası dikkate alınarak, 5237 sayılı TCK.nın 58/6. maddesi uyarınca hükmolunan hapis cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, sanık hakkında TCK nın 58/6-son cümlesi uyarınca cezasının infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı hükmün, sanığın adresinin tüm aramalara rağmen bulumamadığı ilgilinin adresinin açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla, 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 2 Hafta içerisinde, Mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi, ya da tutanağa geçirilmek üzere Mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor ise Mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi Zabıt Katibine beyanda bulunularak, taraf cezaevinde bulunuyor ise Mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek Mahkememiz kararına karşı Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne İstinaf kanun yoluna müracaat edilebileceği, bu şekilde süresi içerisinde istinaf yoluna müracaat edilmediği taktirde hükmün kesinleşeceği Anayasa'nın 40/2; 5271 sayılı CMK'nın 34/2, 231/2 ve 232/6. maddeleri uyarınca taraflara ihtarı tebliğ olunur. 03/04/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02443238