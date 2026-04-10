Konya'da polis ekiplerine kalpleri ısıtan tuzak! Kavga ihbarına gittiler, alkışlarla karşılandılar!
Yerel

Konya'da polis ekiplerine kalpleri ısıtan tuzak! Kavga ihbarına gittiler, alkışlarla karşılandılar!

Konya'da polis ekiplerine kalpleri ısıtan tuzak! Kavga ihbarına gittiler, alkışlarla karşılandılar!

Konya’daki Karatay Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan çocuklar, Türk Polis Teşkilatı’nın 181. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kapsamında unutulmaz bir sürprize imza attı. "Kavga var" ihbarı üzerine olay yerine sirenlerle giden polis ekipleri, karşılarında ellerinde pasta ve çiçeklerle bekleyen minikleri görünce duygu dolu anlar yaşadı.

Konya'daki Karatay Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, polis ekiplerine sürpriz yaptı.

Çocukların kaldığı sitede sembolik bir kavga ihbarı yapması üzerine polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, araçlarından indikleri anda çocukların alkışları ve sevgi gösterileriyle karşılaştı.

Hazırlanan sürpriz karşısında duygu dolu anlar yaşayan emniyet mensupları, kendileri için hazırlanan pastayı çocuklarla birlikte keserek tebrikleri kabul etti.

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, Türk polisinin toplumun huzuru için gece gündüz demeden görev yaptığını söyledi.

Polis ekiplerine, çocukların sevgisiyle hazırlanan bir sürprizle teşekkür etmek istediklerini ifade eden Topal, "Onların zorlu görevlerde her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek, bizler için çok kıymetli. Türk Polis Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.

Kutlama programı, çocukların polis ekiplerine çiçek takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

Bakan Çiftçi'den Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü mesajı
Bakan Çiftçi'den Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü mesajı

Gündem

Bakan Çiftçi'den Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emniyete anlamlı mesaj!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emniyete anlamlı mesaj!

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emniyete anlamlı mesaj!

Almanya'da köpekli müdahale polisin elinde patladı! Filistin destekçilerine salınan köpek polisi ısırdı!
Almanya'da köpekli müdahale polisin elinde patladı! Filistin destekçilerine salınan köpek polisi ısırdı!

Sosyal Medya

Almanya'da köpekli müdahale polisin elinde patladı! Filistin destekçilerine salınan köpek polisi ısırdı!

