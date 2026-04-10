Öğretmen adayları dikkat! Milli Eğitim Akademisi akademik takvimi resmen ilan edildi!
Öğretmen adayları dikkat! Milli Eğitim Akademisi akademik takvimi resmen ilan edildi!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen adaylarının merakla beklediği Milli Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitimi Programı takvimini yayımladı. Binlerce adayın mesleğe hazırlık yolculuğunda izleyeceği rota netleşirken, eğitim ve uygulama merkezlerindeki derslerin başlangıç ve bitiş tarihleri tüm detaylarıyla paylaşıldı.

Milli Eğitim Akademisi tarafından belirlenen takvime göre Akademi bünyesinde eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirilen öğretmen adaylarının birinci ders dönemi 13 Nisan’da başlayacak, 26 Haziran’da sona erecek. Eğitim ve uygulama merkezlerinde 6 Temmuz’da başlayacak ikinci dönem, 11 Eylül’de tamamlanacak.

 

21-27 Eylül’de ara tatil

Hazırlık eğitimine devam eden öğretmen adayları, 21-27 Eylül tarihleri arasında ara tatil yapacak. Akademide uygulama eğitimlerinin verileceği üçüncü dönem 28 Eylül’de başlayacak ve 4 Aralık’ta sona erecek.

 

Hazırlık eğitimi 22 Şubat 2027’de tamamlanacak

Hazırlık eğitiminin dördüncü döneminde ise dersler 7 Aralık’ta başlayacak. Öğretmen adaylarının eğitimleri 22 Şubat 2027’de tamamlanacak. Öğretmen adayları, uygulama dönemi dışındaki her eğitim döneminde ayrı ayrı ara sınav, dönem sonu sınavı ile ek sınava tabi tutulacak.

Milli Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitimi Programı Akademik Takvimine Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

Komşuda ‘yok artık’ dedirten rezalet! Öğretmenden öğrencilere uyuşturucu satışı
Komşuda ‘yok artık’ dedirten rezalet! Öğretmenden öğrencilere uyuşturucu satışı

Dünya

Komşuda ‘yok artık’ dedirten rezalet! Öğretmenden öğrencilere uyuşturucu satışı

İran’da korkunç bilanço: Devlet değil resmen öğrenci ve öğretmen katilleri
İran’da korkunç bilanço: Devlet değil resmen öğrenci ve öğretmen katilleri

Dünya

İran’da korkunç bilanço: Devlet değil resmen öğrenci ve öğretmen katilleri

229 kilometre hızla çarpmıştı! Öğretmen katili sürücünün cezası belli oldu
229 kilometre hızla çarpmıştı! Öğretmen katili sürücünün cezası belli oldu

Aktüel

229 kilometre hızla çarpmıştı! Öğretmen katili sürücünün cezası belli oldu

9 yaşındaki çocuğa öğretmen dayağı! Hakkında çok sayıda şikayet var
9 yaşındaki çocuğa öğretmen dayağı! Hakkında çok sayıda şikayet var

Gündem

9 yaşındaki çocuğa öğretmen dayağı! Hakkında çok sayıda şikayet var

