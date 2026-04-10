Süper Lig’de 29. hafta hakemleri belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de 29. hafta heyecanı 10 Nisan Cuma, 11 Nisan Cumartesi, 12 Nisan Pazar ve 13 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu karşılaşmalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.
Süper Lig'de 29. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Bugün
20.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Adnan Deniz Kayatepe
11 Nisan Cumartesi
14.30 RAMS Başakşehir - Gençlerbirliği: Ali Şansalan
17.00 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor: Mehmet Türkmen
20.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Ali Yılmaz
12 Nisan Pazar
14.30 Konyaspor - Fatih Karagümrük: Oğuzhan Aksu
17.00 Göztepe - Kasımpaşa: Çağdaş Altay
20.00 Galatasaray - Kocaelispor: Oğuzhan Çakır
13 Nisan Pazartesi
20.00 Eyüpspor - Samsunspor: Yasin Kol
20.00 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK: Ozan Ergün