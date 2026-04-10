Halk TV’nin Patronundan Ekrem’e veryansın! "Bu Karanlık Adamdan Kurtulun!" CHP İçinde "Troll Ordusu" İtirafı Tanju'nun sağ kolu gözaltında! Bolu Belediyesi'nde yeni operasyon Bomba haber! Türkiye’de sigara üretimi, satışı ve dağıtımı tamamen yasaklanacak! İçtiği çay Yusuf Güney'ın tutuklanmasına neden oldu! CHP’li Gazeteciden Şok İtiraf: Ne kadar FIRILDAK ne kadar ÜÇKAĞITÇI varsa CHP’den belediye başkanı yapmışlar İran’da çocuklar öldürülürken, bölge kan gölüne dönmüşken hangi pastadan bahsediyorsun Davutoğlu? Bir CHP'li belediye daha operasyon! Çok sayıda kişi için gözaltı kararı verildi Hizbullah, işgal altındaki Kuzey Filistin'e füze saldırılarını yeniden başlattı Aile meclisi karar verdi diri diri yaktılar! Kocaeli’de vahşetin perdesi aralandı Yine Tanju Özcan, yine skandal! 'Paralar toplandı, tek bir kurban bile kesilmedi'
Süper Lig’de 29. hafta hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta heyecanı 10 Nisan Cuma, 11 Nisan Cumartesi, 12 Nisan Pazar ve 13 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu karşılaşmalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.

Süper Lig'de 29. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Bugün

20.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Adnan Deniz Kayatepe

 

11 Nisan Cumartesi

14.30 RAMS Başakşehir - Gençlerbirliği: Ali Şansalan

17.00 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor: Mehmet Türkmen

20.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Ali Yılmaz

 

12 Nisan Pazar

14.30 Konyaspor - Fatih Karagümrük: Oğuzhan Aksu

17.00 Göztepe - Kasımpaşa: Çağdaş Altay

20.00 Galatasaray - Kocaelispor: Oğuzhan Çakır

 

13 Nisan Pazartesi

20.00 Eyüpspor - Samsunspor: Yasin Kol

20.00 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK: Ozan Ergün

