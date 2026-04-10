  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Laikçi iftiracılara suç duyurusu: Ramazan Hoca'ya kumpasta hesap vakti! Pakistan’da ordu sokağa indi, küresel enerji krizini sonlandıracak kalıcı bir çözümün anahtarı aranıyor Dışişleri Bakanı Fidan, Kallas ile görüştü! Gündem ateşkes ‘Bazı görüşmelere katıldım’ Eski ABD’li bakandan Netanahu itirafı! İhracata Doğu Akdeniz desteği Trump’ın tehditlerine cevap! Komünist lider bu sefer haklı çıktı Başsavcı Dönmez’den "ünlüler" operasyonu sinyali: Yeni bir dalga geliyor! ASELSAN hepsini geride bıraktı! Dünya devlerine Türkiye çalımı İsrail saldırısına Hizbullah’tan füzeli karşılık Erdoğan ile görüşen Pezeşkiyan: Türk milletini takdir ediyoruz!
Suç örgütü bakın nereye uzanıyor? CHP'li Yenişehir Belediyesi'nde ne dolaplar dönmüş neler!

Mersin’de CHP’li Yenişehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma, büyük bir suç skandalını ortaya çıkardı. Belediye yönetimi ve özel sektör bağlantılarını kapsayan operasyonda 33 şüpheli gözaltına alınırken, dosyada belediye başkan yardımcılarından şirket yöneticilerine kadar uzanan geniş bir suç yapılanması olduğu öğrenildi.

Mersin’de Yenişehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma, büyük bir suç skandalını gözler önüne serdi. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın aylar süren teknik ve fiziki takibinin ardından düğmeye basıldı, belediye yönetimi ve özel sektör bağlantılarını kapsayan operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı. Dosyada belediye başkan yardımcılarından şirket yöneticilerine kadar uzanan geniş bir suç yapılanması ortaya çıktı.

KRİTİK İSİMLER VE ORGANİZE YAPI İDDİASI

Soruşturma kapsamında olay tarihinde görev yapan iki belediye başkan yardımcısı ile halen görevde bulunan bir başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu üst düzey isimler dosyada yer aldı. Bunun yanında geçmişte genel müdürlük yapmış ve şu anda müdür yardımcısı olarak görevine devam eden bir isim, belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan memur ve işçiler ile özel sektörde faaliyet gösteren çok sayıda yönetici ve temsilci de şüpheliler arasında bulunuyor. Ayrıca daha önce KHK ile ihraç edilmiş ve belediye ihalelerinde etkin rol oynadığı öne sürülen bir kişinin de bu yapı içinde yer aldığı değerlendiriliyor.

Savcılığın tespitlerine göre belediye içindeki bazı görevliler ile dışarıdaki firma temsilcilerinin birlikte hareket ederek organize bir yapı oluşturduğu ve ihale süreçlerinde etkin rol oynadığı iddia ediliyor.

76 SUÇ İÇERİKLİ GÖRÜŞME DOSYADA

Soruşturmanın en çarpıcı ayağını teknik takip oluşturdu. 11 Mart 2025’ten bu yana yürütülen süreçte 25 şüpheli hakkında iletişimin dinlenmesi ve kayda alınması tedbirleri uygulandı. Yapılan incelemelerde 7 şüpheliye ait suç unsuru içeren herhangi bir görüşme tespit edilmezken, 18 şüpheli hakkında tam 76 adet suç içerikli iletişim kaydı elde edildi.

Bu kayıtlar, fiziki takip ve görüntü incelemeleriyle desteklenirken sahada yapılan çalışmalar sonucunda 6 ayrı fiziki takip ve tarassut tutanağı düzenlenerek dosyaya eklendi. Elde edilen tüm veriler, soruşturmanın seyrini değiştiren kritik deliller arasında yer aldı.

SAYIŞTAY, MASAK VE KİK RAPORLARI DEVREDE

Soruşturma sadece teknik takip ile sınırlı kalmadı. Sayıştay denetimlerinde tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin raporlar, Kamu İhale Kurumu’ndan temin edilen ihale belgeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan mali veriler ve MASAK analizleri tek tek incelendi.

Belediyeye ait gelir-gider hareketleri, taşınmaz alım-satımları ve ihale süreçlerine ilişkin tüm belgeler mercek altına alınarak kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Bu incelemeler sonucunda şüphelilerin birlikte hareket ederek 15 ayrı suç eylemine karıştıkları tespit edildi.

İHALE VE DOĞRUDAN TEMİN DOSYALARI AÇILDI

Özellikle belediye ve iştirak şirketleri tarafından gerçekleştirilen “ihale” ve “doğrudan temin” yöntemleriyle yapılan alımların detaylı şekilde incelendiği öğrenildi. Bu süreçte temin edilen belgelerin analiz edilmesiyle birlikte şüphelilerin eylemlerinin somut delillerle desteklendiği ifade ediliyor. İddialara göre bazı alım süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı ve kamu kaynaklarının belirli kişi ve firmalara yönlendirildiği değerlendiriliyor.

ŞAFAK BASKINI: BELEDİYE VE EVLERDE ARAMA

Elde edilen delillerin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla Mersin Yenişehir Belediyesi yerleşkesi, şüphelilerin ikamet adresleri ve bağlantılı bir işyerinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında çok sayıda belge ve dijital materyale el konulduğu, incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Savcılık kaynakları, elde edilen yeni deliller ışığında soruşturmanın daha da genişleyebileceğine işaret ediyor. Özellikle ihale süreçlerine ilişkin belgelerin detaylı incelenmesiyle birlikte dosyaya yeni isimlerin eklenmesi ihtimali gündemde. Mersin’de patlak veren bu operasyon, soruşturmanın ilerleyen günlerde daha büyük yankı uyandırması bekleniyor.

Bir CHP'li belediye daha operasyon! Çok sayıda kişi için gözaltı kararı verildi
Bir CHP'li belediye daha operasyon! Çok sayıda kişi için gözaltı kararı verildi

Gündem

Bir CHP'li belediye daha operasyon! Çok sayıda kişi için gözaltı kararı verildi

Böyle olur CHP’nin Tarım Politikaları Başkanı! Gıda dedektifine fena enselendi: Sencer bu ne?
Böyle olur CHP’nin Tarım Politikaları Başkanı! Gıda dedektifine fena enselendi: Sencer bu ne?

Gıda

Böyle olur CHP’nin Tarım Politikaları Başkanı! Gıda dedektifine fena enselendi: Sencer bu ne?

CHP'liler "Şeffaf ihale" diyordu… O ilçede 522 satın alımın 486’sı "doğrudan temin" çıktı!
CHP'liler “Şeffaf ihale” diyordu… O ilçede 522 satın alımın 486’sı "doğrudan temin" çıktı!

Gündem

CHP'liler “Şeffaf ihale” diyordu… O ilçede 522 satın alımın 486’sı "doğrudan temin" çıktı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

kel hasan

her taşın altında chp

diyarbakırlı

Kurumsal anlamda ne kadar hırsızlık varsa hep örgütlenmiş yapılanmaların altından çıkıyor.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23