Tek dertleri AK Parti’ye kaybettirmek olanlara ibret olsun! İşte rüşvet sanığının aldığı seçimin perde arkası

CHP; yolsuzluk, rüşvet ve irtikap gibi rezaletlerle gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Son olarak CHP'lli Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve rüşvet almak' suçlarından tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı, rüşvet tutuklusu Bozbey'i görevden aldı.

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve rüşvet almak' suçlarından tutuklanan CHP'li Mustafa Bozbey'in aldığı seçimin perde arkasını Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programında anlattı.

Karahasanoğlu şunları söyledi:

Hayır olarak belediye başkanlığı seçiminde Mustafa Boz'e veriyorlar oyları. Yeniden refah var mı burada? Şurada 4.93.

Yeniden Refah Partisi AK Parti'nin de eski il başkanı Yeniden Refah Partisi'nin buradaki oyuna kadar %6.9, 123 bin oy alıyor. Burada ne alıyor? 89 bin.

Ben de soruyorum şimdi 33 bin oy nereye gitti? CHP'ye gitti. Yeniden Refah Partisi'nin 33 bin oyu CHP'ye gidiyor. Rüşvet sanığına gidiyor.

Bir imar rantı sebebiyle müteahitlere 'Ben sizin emsalinizi yükseltirim. Siz de bana bir 10 milyon bayılırsınız' diyen adamlara Yeniden Refah Partisi'nin 33 bin oyu gidiyor.

Yine benzer şekilde bakıyorsunuz, Saadet Partisi'nin belediye il genel meclisinde aldığı oyla diğer tarafta aldığı oyu karşılaştırmak istediğiniz zaman listede bile çıkmıyor.

Saadet Partisi'nin oyu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda. Niye? Çünkü il genel meclisinde kendi adaylarına oy veriyorlar.

AK Parti'ye diz çöktürmek için...

'Bize CHP'nin adamları lazım değil ama AK Parti'ye diz çöktürmek için Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda biz CHP'li adaya oy vereceğiz' diyorlar.

Dolayısıyla bu noktada bu tabloda şunu da söyleyelim. Evet Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda CHP'nin oyu 800 bin olması lazım ve 693 bin.

170 bin oy farkı var Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde. Ama il genel meclisi seçiminde ise bakıyorsunuz 697 bin CHP alıyor.

Yani 860.000'e nasıl çıkıyor Mustafa Bozbey'in oyu diye ben soruyorum. Mustafa Bozbey ya pırlanta gibi birisidir.

CHP'nin alamadığı oyu Mustafa Bozbey alıyordur veyahut da şarlatanlıkta, hokkabazlıkta, dolandırıcılıkta bir numaradır.

Onun için de Bursalıları paraya boğmuştur. Müteahitleri paraya boğmuştur ve o şekliyle seçimi kazanmıştır.

Onun izahını da kendileri yapsınlar.

