T.C. BİLECİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2026/46 Esas

06.04.2026

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI BİLECİK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu, Bilecik İli Merkez İlçesi İstiklal Mah. 599 Ada, 6 Parsel Nolu 403,00 m² taşınmazda( Ertuğrulgazi Mahallesi) bulunan taşınmazın 1/9 hissesi (44,78 m² hissesine sahip)Mustafa oğlu Hakkı'nın dosyamızda yapılan tüm araştırmalar rağmen bulunamadığı, nüfus kaydına ulaşılamadığı, sağ olup olmadığının bilinmediği, bilgisi bulunanların Mahkememiz 2026/46 Esas sayılı dosyasına bilgi ve belge sunmaları aksi halde adı geçen şahıs hakkında gaipliğine karar verileceği hususu Türk Medeni Kanunu'nun 33/2 maddesi ve 713. Maddesi gereğince tüm ilgili kişilere ilanen duyurulur. 06.04.2026

Basın No: ILN02443657