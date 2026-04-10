Bu araştırma çok konuşulacak... 15 yıl boyunca her gün 1 yumurta yerseniz ne olur?
'Korkmuyoruz, içimiz rahat' diyerek ABD, İsrail ve Rumlara resti çektiler: Arkamızda Türkiye var
Haber Merkezi

'Korkmuyoruz, içimiz rahat' diyerek ABD, İsrail ve Rumlara resti çektiler: Arkamızda Türkiye var

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, İsrail, ABD ve Rumların tehditlerine karşı sert çıkarak 'korkmuyoruz' mesajı verdi.

Foto - 'Korkmuyoruz, içimiz rahat' diyerek ABD, İsrail ve Rumlara resti çektiler: Arkamızda Türkiye var

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye ve Azerbaycan parlamentolarıyla Bakü'de gerçekleştirilen dostluk grubu toplantısında önemli mesajlar verdi. Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının Türk dünyasından daha güçlü bir sahiplenme beklediğini dile getirirken, Rum Kesimi'nin İsrail ve ABD ile yaptığı anlaşmalara karşı Türkiye'nin garantörlüğüne olan güvenini vurguladı.

Foto - 'Korkmuyoruz, içimiz rahat' diyerek ABD, İsrail ve Rumlara resti çektiler: Arkamızda Türkiye var

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının Türk dünyasının ayrılmaz parçası olduğunu belirterek, "Türk dünyasının her zamankinden daha fazla Kıbrıs Türk halkına sahip çıkması gerekiyor." dedi.

Foto - 'Korkmuyoruz, içimiz rahat' diyerek ABD, İsrail ve Rumlara resti çektiler: Arkamızda Türkiye var

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Azerbaycan Milli Meclisi ve KKTC Cumhuriyet Meclisi dostluk grupları toplantısı için Bakü'de bulunan Öztürkler, üç ülke parlamentolarındaki 6 dostluk grubunun başkan ve üyeleriyle şehitlikleri ziyaret etti. Öztürkler, ziyaret sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, KKTC yetkililerinin katıldığı toplantıların Kıbrıs Türk halkının temsiliyeti açısından önemli olduğunu söyledi.

Foto - 'Korkmuyoruz, içimiz rahat' diyerek ABD, İsrail ve Rumlara resti çektiler: Arkamızda Türkiye var

KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) gözlemci üye olmasıyla artık benzer toplantılara resmi şekilde katıldıklarını bildiren Öztürkler, "Kıbrıs Türk halkı, Türk dünyasının ayrılmaz parçasıdır. Türk dünyasının her zamankinden daha fazla Kıbrıs Türk halkına sahip çıkması gerekiyor." ifadelerini kullandı. Öztürkler, ana vatan Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın KKTC'ye desteklerinden takdirle bahsederek, "Bunu diğer Türk devletlerinden de bekliyoruz. İnşallah bu destek artarak devam eder. Aynı tarihi, aynı dili taşıyan ve aynı ecdadın torunları olarak daha fazla sahiplenme bekliyoruz." dedi.

Foto - 'Korkmuyoruz, içimiz rahat' diyerek ABD, İsrail ve Rumlara resti çektiler: Arkamızda Türkiye var

Kıbrıs Rum Kesimi'nin İsrail ve ABD ile yaptığı anlaşmalardan endişe duymadıklarını dile getiren Öztürkler, "Çünkü Kıbrıs Türk halkının yanında Türkiye Cumhuriyeti var. Kıbrıs Türk halkının içi rahat. Ana vatanımızın garantörlüğü ve Türk askerinin varlığı gerekliliktir ve asla tartışma konusu değildir." diye konuştu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23