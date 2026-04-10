Künyesiz sebze ve meyve satışına ağır ceza

Diyarbakır Ticaret İl Müdürü Zafer Atik’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma dayandırılan bilgilere göre, Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, satışa sunulan sebze ve meyvelerin üzerinde veya kap ve ambalajlarında künye bulundurulmasının zorunlu olduğu ifade edildi.

Paylaşımda; market, manav ve pazarcı esnafı tarafından satışa sunulan ürünlerin üzerinde ya da bulundukları kasa ve ambalajlarda, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde ürün bilgilerini içeren künye yer alması gerektiği vurgulandı.

Söz konusu yükümlülüğe aykırı hareket eden işletmeler hakkında Kanunun 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında 111 bin 263 TL idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Öte yandan, uygulamanın temel amacının tüketicinin satın aldığı ürün hakkında doğru ve şeffaf bilgiye ulaşmasını sağlamak olduğu ifade edilirken, sebze ve meyve satış noktalarına yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceği kaydedildi.