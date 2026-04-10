Üsküdar Belediye Meclisi’nde Skandal: Vatandaşlar Meclis Salonundan Çıkarılmak İstendi
Üsküdar Belediye Meclisi toplantısında tartışmaları alevlendiren bir olay yaşandı. Seyirci bölümünde bulunan vatandaşların salondan çıkarılmak istenmesi üzerine mecliste tansiyon yükseldi.
CHP’li Meclis Başkanı’nın vatandaşların salondan çıkarılması yönünde talimat vermesi tepki çekti. Bu olay üzerine AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu duruma müdahale ederek karara itiraz etti.
Vatandaşların meclis çalışmalarını izleme hakkının engellenmek istendiği, “şeffaflık ve katılımcılık” ilkelerinin sorgulanmasına neden olan olayın ardından, tansiyonun düşmesiyle meclis çalışmaları yeniden başladı.