Flaş gelişme: Masonlara kayyım atandı
Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı Remzi Sanver’in tutuklanması sonrası yapılan başvuruyla kayyım kararı alındı.
Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği’nde yönetim krizi, Başkan Remzi Sanver’in 17 Ekim 2025 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından derinleşti.
Dernek başkanının görevini fiilen sürdürememesi nedeniyle tüzükte öngörülen süre içinde genel kurulun toplanamadığı belirtildi.
Dernek üyesi Ali Rıza Aral’ın İstanbul Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi’ne sunduğu başvuruda, tüzüğün 28. maddesine göre büyük üstatlık makamının ölüm, istifa veya başka bir nedenle boşalması halinde üç ay içinde seçimli genel kurul yapılması gerektiği vurgulandı.
Başvuruda, Sanver’in tutuklanmasının ardından 20 Ocak 2026 itibarıyla bu sürenin dolmasına rağmen yönetim kurulunun genel kurulu toplantıya çağırmadığı ifade edildi.
Mahkeme, ortaya çıkan yönetim boşluğu nedeniyle Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği’ne geçici kayyum atanmasına hükmetti. Konuya ilişkin açılan davanın duruşmasının ise 20 Ekim 2026 tarihinde görüleceği öğrenildi.
