  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İspanya Başbakanı Sanchez, İsrail'in uykusunu kaçıracak çıkış
Dünya

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İspanya Başbakanı Sanchez'den terör devleti İsrail'in uykusunu kaçıracak çıkış geldi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Lübnan'ın yeni bir Gazze olmasına izin vermemeleri gerektiğini söyledi.

Barselona'da düzenlenen Avrupa Nabız Forumu'nun kapanış konuşmasını yapan Sanchez, Orta Doğu'daki düşmanlıkların sona ermesi gerektiğine işaret etti.

"Lübnan'da yeni bir Gazze'ye izin vermeyelim" diyen Sanchez, İsrail'i uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlal etmekle suçladı.

 

İspanya Başbakanı Sanchez, konuşmasında şunları kaydetti:

"Dünyanın geri kalanının bize bakmasını ve bizi desteklemesini istiyorsak, Avrupa'nın tutarlı bir şekilde hareket etmesi gerekiyor.

Bu yüzden dün, AB'nin İsrail ile olan ortaklık anlaşmasını askıya almasını önerdim, çünkü İsrail'in özellikle uluslararası ve insancıl hukukla ilgili olan birçok maddesini çiğnediği ve ihlal ettiği açıktır."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ÜMMETİN MÜSLÜMAN OLMAYAN HAKİKİ LİDERİ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez . ALLAH HİDAYET VERSİN İNŞALLAH. MÜSLÜMANLARIN LİDERLERİ SENİN KADAR DİK DURMADI .
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23