T.C. BİLECİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2026/40 Esas

06.04.2026

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI BİLECİK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu, Bilecik İli Bozüyük İlçesi Yenimahalle 937 ada 6 ve 7 Parsel ve Bilecik İli Bozüyük İlçesi Yenimahalle 943 ada 13 ve 14 parsel ve Bilecik İli Bozüyük İlçesi Yenimahalle 948 ada 9 parsel sayılı taşınmazların maliki Hüseyin, Hasan kızı Emine, Mustafa kızı Fatma, Hüseyin oğlu Rıza, Hüseyin kızı Havva, Kadriye ve Suphiyenin dosyamızda yapılan tüm araştırmalar rağmen bulunamadığı, nüfus kayıtlarına ulaşılamadığı, sağ olup olmadıklarının bilinmediği, bilgisi bulunanların, Mahkememiz 2026/40 Esas sayılı dosyasına bilgi ve belge sunmaları aksi halde adı geçen şahıslar hakkında gaipliğine karar verileceği hususu Türk Medeni Kanunu'nun 33/2 maddesi ve 713. Maddesi gereğince tüm ilgili kişilere ilanen duyurulur. 06.04.2026

