Kızılay İnsani Yardım tırları İran yolunda
Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, İran Kızılayının talebi üzerine barınma, hijyen malzemesi ve travma kitlerinden oluşan 48 ton malzemenin yer aldığı 4 tırın bölgeye gönderileceğini bildirdi.

Türk Kızılayın İran'a yönelik saldırılardan etkilenen sivillerin insani ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırladığı, içerisinde barınma, hijyen ve travma kitinden oluşan 48 ton yardım malzemesinin bulunduğu 4 tırın uğurlanması için Ankara Kızılay Lojistik Merkezi'nde tören düzenlendi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, bölgede yaşanan çatışmaların en ağır bedelini sivillerin ödediğini belirterek, savaşların sona ermesi çağrısını yinelediklerini söyledi.

Yılmaz, sivil halkın korunması ve insani yardım ihtiyaçlarının karşılanması için İran Kızılayı ve Lübnan Kızılhaçı ile ilk günden itibaren irtibat halinde olduklarını anımsattı.

Yılmaz, yardım malzemelerine ilişkin şunları kaydetti: "İran Kızılayının bu hafta barınma, hijyen malzemesi ve travma kitleriyle ilgili ihtiyaçları olduğunu belirtmesi üzerine hızlı bir şekilde koordine olduk.

48 ton malzemenin olduğu 4 yardım tırını uğurlayacağız. Bu bir başlangıç, ihtiyaçlar devam ettikçe neye ihtiyacınız var sorumuz da devam edecek.

İran Kızılayı ile yaptığımız konuşmalara göre 90 milyonluk nüfusun yaklaşık 3,6'sı yerinden edilmiş durumda. 62 bin konut, 20 bini aşkın ticari birim yok olmuş durumda.

Hayatını kaybedenler, yaralananlar var. İran Kızılayının 17 hizmet merkezi, 94 ambulansı, 3 helikopteri yara almış durumda.

Çevremizde çatışma, savaş nedeniyle mağdur olan tüm ulusal cemiyetlerle irtibat halinde yardımlarımızı devam ettiriyor olacağız."

Gazze ve Filistin'e yönelik insani yardım faaliyetlerini sürdürdüklerini vurgulayan Yılmaz, her gün 30 bin sıcak yemek dağıtımına devam ettiklerini söyledi.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Türkiye Delegasyonu Temsilcisi Sonja Veronica Björklund'ın da bir konuşma yaptığı törende, insani yardım malzemelerini taşıyan 4 tır, Ankara Kızılay Lojistik Merkezi'nden uğurlandı.

Sevk edilen malzemeler, Gürbulak Sınır Kapısı'ndan geçerek İran Kızılayına teslim edilecek.

