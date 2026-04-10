İstanbul’da Kahramanmaraş Rüzgârı; Tanıtım Günleri Başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde; Kahramanmaraş Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ve Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu (MARAŞFED) iş birliğiyle İstanbul’da düzenlenen Kahramanmaraş Tanıtım Günleri’nin açılış töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenen programa; Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mevlüt Kurt, Mehmet Şahin ve İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, MARAŞFED Başkanı Cuma Köse, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, katılımcılara Kahramanmaraş tanıtım videosu izletildi, halk oyunları gösterisi ise büyük beğeni topladı.

“Kahramanmaraş, Tarihi Birikimini Geleceğe Taşıyor”

Programın açılış konuşmasını yapan MARAŞFED Başkanı Cuma Köse, Kahramanmaraş’ın köklü geçmişine ve kültürel zenginliğine vurgu yaparak, “Kahramanmaraş, hürriyetine düşkündür. Kahramanmaraş’ın bağımsızlığa olan sadakati ve bağımsızlık mücadelesi bütün Anadolu’nun kurtuluş meşalesi olmuştur. Bununla ne kadar gurur duysak azdır. Kahramanmaraş, sahip olduğu tarihi mirasıyla bağrında yetişen insanlara milli ve manevi bir zemin hazırlamıştır. Kahramanmaraşlıların bu zeminde yaptıkları her şey alanında en iyileri arasına girmiştir. Bu edebiyat, el sanatları, sözlü gelenek, gastronomi ve daha niceleri. Tarihi bir birikimin sonucudur bunlar. Kahramanmaraş geçmişinden aldığı bu güçle mevcut kıymet ve değerlerini bir sonraki nesillere bir disiplinle aktarmaktadır. Bugün de düzenlediğimiz bu organizasyonla Kahramanmaraş’ımızın değerlerini İstanbul’da tanıtıyoruz. Organizasyonda emeği geçen tüm kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve iş insanlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Bir Şehri Değil, Bir Ruhu Anlatıyoruz”

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül, “Bugün burada sadece bir şehri anlatmaya değil, bir ruhu hissetmeye, bir destanı yad etmeye ve kadim bir sofrada buluşmaya geldik. Kahraman şehrimiz; şiirin başkenti, edebiyatın kalbi, sözün sultanıdır. UNESCO tarafından tescillenen Edebiyat Şehri unvanımız kalemimizden dökülen her mısrada ve toprağımıza sinmiş her hikâyede yaşar. Bizim şehrimiz kurtuluşun meşalesidir. Göğsündeki İstiklal Madalyası’yla Anadolu’nun hürriyet kapısını açan o eşsiz direnişin adıdır Kahramanmaraş. Bugün burada tarihin vakur duruşunu, mutfağımızın eşsiz lezzetini ve insanımızın o mert, sıcak yüreğini İstanbul’da ziyaretçilerimizle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

“Kahramanmaraş Hepimizin Gönlünde Özel Bir Yere Sahip”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise Kahramanmaraş’ın Türkiye için taşıdığı değeri, “Kahramanmaraş, tarihteki eşsiz direnişiyle Anadolu’da herkesin gururla baktığı şehirdir. Doğasıyla, kültürüyle ve gastronomisiyle de Kahramanmaraş hepimizin gönlünde çok özel bir yere sahiptir. Her zaman Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizle bir arada olmaktan onur ve gurur duyduk, mutlu olduk. Bugün de bu özel organizasyonda Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Kahramanmaraş Tanıtım Günleri’nin hayırlara vesile olmasını diliyorum” sözleriyle dile getirdi.

“Bu Organizasyon Bir Tanıtım Değil, Gönül Köprüsüdür”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, etkinliğin sadece bir tanıtım faaliyeti olmadığını vurguladı. Başkan Görgel, “Kadim şehrimizin hafızasını, bereketini ve ruhunu İstanbul’da yaşatıyoruz. Tarihimizin derinliğini, kültürümüzün zenginliğini ve insanımızın samimiyetini İstanbul’da hemşehrilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kahramanmaraş’ımız bir şehir olmanın ötesinde şiirin, edebiyatın ve direnişin adıdır. Kahramanmaraş, Sütçü İmam’ın cesaretidir, istiklal ruhunun adıdır, dondurmasıyla, biberiyle, fıstık ezmesiyle damakta iz bırakan bir gastronomi şehridir. UNESCO Edebiyat Şehri ünvanıyla taçlanan şehrimiz geçmişten bugüne yetiştirdiği şairleri, yazarları ve fikir insanlarıyla sadece Türkiye’nin değil dünyanın kültür atlasında müstesna bir yere sahip olmuştur. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz sadece bir şehir tanıtımı değil, gönül köprüsüdür. İstanbul ile Kahramanmaraş arasında kurduğumuz bu bağ kültürün, kardeşliğin ve ortak değerlerimizin en güzel yansımasıdır. Bugün burada sergilenen her bir değer aslında yeniden dirilişimizin, yeniden inşa sürecimizin, yeni Kahramanmaraş’ımızın bir nişanesidir. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak kültürümüzü yaşatmayı, değerlerimizi geleceğe taşımayı ve şehrimizi her alanda daha ileriye doğru taşımayı sorumluluğumuz olarak biliyoruz. Bu kapsamda Kahramanmaraş Tanıtım Günleri’ni hayata geçirmemizde bizlere destek olan Valiliğimize, Kahramanmaraş Dernekler Federasyonumuza, ilçe belediyelerimize ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. İstanbul’da yaşayan tüm hemşehrilerimizi ve kıymetli İstanbulluları Kahramanmaraş’ımızın bu eşsiz atmosferini yaşamaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Kahramanmaraş’ımızın Değerlerini İstanbul’da Hemşehrilerimizle Buluşturuyoruz”

66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, konuşmasında deprem sonrası yeniden inşa sürecine dikkat çekti. Kirişci, “6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş, artık kalıcı konut ve iş yerleri, sosyal alanları, ulaşım ve altyapısıyla çok ciddi oranda ayağa kalktı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep birlikte verdiğimiz yoğun gayretin neticesi olarak artık şehrimizde depremden bahsetmiyor, yeni Kahramanmaraş’ı hep birlikte inşa ediyoruz. Bugün de Kahramanmaraş’ımızın değerlerini İstanbul’da hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Bu özel programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” cümlelerini kaydetti.

“Kahramanmaraş Küllerinden Yeniden Doğuyor”

İstanbul Valisi Davut Gül ise Kahramanmaraş’ın dayanışma ruhuna vurgu yaparak, “Kahramanmaraş’ımızın çok özelliği var ancak en önemli özelliklerinden biri kendi içerisindeki o barış ve kardeşliği muhafaza etmesi ve her zaman doğrunun yanında yer alması. Kahramanmaraş’ın kahramanlığının tesadüfen olmadığını, Kahramanmaraş’ın edebiyat şehri unvanını sonuna kadar hak ettiğini, Kahramanmaraş’ın tarım, sanayi ve gastronomide yaptıklarını biliyoruz. Depremden sonra da Kahramanmaraş küllerinden yeniden doğuyor. Kahramanmaraş Tanıtım Günleri’nin hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Kahramanmaraş’ta Yok Yok”

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, “Kahramanmaraş’la kan bağım, hemşehrilik bağım var. Bundan da iftihar ediyorum. Bugün de Kahramanmaraşlı hemşehrilerimle bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Kahramanmaraş’ta yok yok diyebiliriz. Yiğit insanları var, milli manevi değerleri çok güçlü, tarımsal bereketi var, gastronomisi çok güçlü, tarihi ve turistik güçlü, zengin bir edebi geçmişi var, şiirin merkezi. Bugün de Kahramanmaraş’ın tanıtımının yapıldığı bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Kahramanmaraş Tanıtım Günleri’nin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.



Kurdele Kesildi, Stantlar Ziyaret Edildi

Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesilerek Kahramanmaraş Tanıtım Günleri’nin resmi açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve beraberindeki heyet, alanda kurulan stantları ziyaret ederek Kahramanmaraş’a özgü ürünler, el sanatları ve gastronomik lezzetler hakkında bilgi aldı.