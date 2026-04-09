Aileye darbe vuran şarkılar: Devlet takibe almalı

OKAN ÇETİNDAĞ/İSTANBUL Türkiye’de “yerli rap” adı altında üretilen bazı içerikler, artık sadece müzik sınırlarını aşmış durumda. Küfür, argo ve sert söylemlerin merkezde olduğu bu şarkılar; en çok da aile kavramını ve çocukların ruh dünyasını etkiliyor.

Uzmanlara göre, çocuklar ve gençler duyduklarını sadece dinlemiyor; aynı zamanda taklit ediyor. Sürekli tekrar edilen saygısız dil, aile içi iletişimi zedeliyor, ebeveyn-çocuk ilişkisini zayıflatıyor. Özellikle küçük yaşlarda maruz kalınan bu içerikler, karakter gelişimini doğrudan etkiliyor.

Bugün birçok aile farkında olmadan çocuklarını bu içeriklerle baş başa bırakıyor. Kulaklıkla izole edilen bir dünyada büyüyen çocuklar, küfrü sıradan, saygısızlığı doğal bir iletişim biçimi olarak görmeye başlıyor.

Bu durum sadece bireysel değil, toplumsal bir risk haline gelmiş durumda.

Elbette müzik bir ifade biçimidir. Ancak ifade özgürlüğü; aile yapısını aşındıran, çocukların psikolojisini olumsuz etkileyen bir noktaya geldiğinde sorgulanmak zorundadır.

Bu nedenle ilgili kurumların süreci yakından izlemesi, dijital platformlardaki içeriklerin denetlenmesi ve özellikle çocuklara yönelik koruyucu adımların artırılması artık bir tercih değil, zorunluluktur. Çünkü mesele sadece müzik değil… Mesele, ailenin korunması ve geleceğin inşasıdır.