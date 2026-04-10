12.Corendon Tahtalı Run to Sky için son günler

Doğanın, tarihin, mitolojinin içinde denizden gökyüzüne koşu deneyimi olan 12.Corendon Tahtalı Run to Sky, 8-10 Mayıs tarihlerinde Kemer’de koşulacak

Dünyanın en güzel yürüyüş yolu seçilen Likya yolunun Kemer ilçesi sınırlarında yer alan en güzel parkurlarında tarihin, mitolojinin ve doğanın iç içe geçtiği, zirveye doğru gökyüzüne koşu deneyimi Corendon Tahtalı Run to Sky, yenilikleri ile nefes kesecek. 43 km’lik Phaselis Run Parkuru, 2026 yılında ilk kez koşulacak. Phaselis Antik Kenti dünyaca ünlü koşuculara ev sahipliği yapacak.

Akdeniz’in büyüleyici doğasında, deniz seviyesinden zirveye uzanan eşsiz parkuruyla sporculara sınırlarını zorlama fırsatı sunan Corendon Tahtalı Run to Sky, bu yıl da dünyanın dört bir yanından gelen atletleri 8–10 Mayıs 2026 tarihleri arasında Antalya, Kemer’de bir araya getirecek.

2026 yılında 12.kez koşulacak olan yarışta yerli ve yabancı yüzlerce sporcu “Denizden gökyüzüne” uzanan parkurlarda kendilerini sınayacak ve Kemer’in büyüleyici manzaraları eşliğinde zirveye koşacak. Kayıtlar, 27 Nisan 2026 tarihine kadar www.tahtaliruntosky.com adresinden devam edecek.

Antalya, Kemer ve Tahtalı Dağı: Doğanın, tarihin ve mitolojinin iç içe geçtiği parkur

Yarış, Kemer’in eşsiz doğasında, denizden gökyüzüne uzanan unutulmaz bir yolculuk sunuyor.

Katılımcılar, Çıralı Plajı’ndan start alarak, nesli tükenme tehlikesi altındaki Caretta Carettalar ile aynı kumsalda ilk adımlarını atarken efsanelere konu olan ve ilk Olimpiyat ateşinin yandığı Yanartaş’ın hiç sönmeyen ateşleri arasından geçerek, doğanın büyüsünü hissediyorlar.

Rotanın önemli duraklarından biri, Likya uygarlığının izlerini taşıyan Phaselis Antik Kenti. Antik limanları ve tiyatrolarıyla tarihin derinliklerine yolculuk yaptıran Phaselis, koşuculara eşsiz bir deneyim sunuyor.

Parkurun bir diğer etkileyici noktası ise Olympos/Zeus Dağı olarak bilinen Tahtalı Dağı. Antik Yunan mitolojisinde Zeus’un evi olarak kabul edilen bu dağ, zirveye uzanan parkurun en zorlu ama büyüleyici kısmını oluşturuyor.

Sporcular, Olympos’un doruklarına ulaşırken Toroslar’ın panoramik manzarasını, tarih ve mitolojiyi bir arada deneyimliyor;

Tahtalı’nın gökyüzüne yükselen zirvesi, tarihin içinde geçen bir mücadele alanı gibi hissediliyor. Parkur, sadece fiziksel bir meydan okuma değil, mitolojik bir keşif ve tarih yolculuğu da sunuyor.

Parkurlar – 2026 yenilikleri: Phaselis Run ilk kez düzenleniyor

KemeRun (12 km, 370 m+): Kemer merkezinden Çalıştepe’ye uzanan ve muhteşem Kemer manzarası ile taçlanan keyifli ve kısa bir parkur.

Run To Sky (27 km, 2.650 m+): Çıralı’dan Tahtalı Zirvesi’ne uzanan Türkiye’nin ve dünyanın en önemli Skyrunning rotalarından bir tanesi.

Phaselis Run (43 km, 1.261 m+): Kemer'i doğal ve kültürel güzelliklerini koşarak keşfetme fırsatı sunan 43 km’lik Phaselis Run parkuru, antik kent içinde koşmak isteyenler için yepyeni bir parkur sunuyor.

Türkiye yüksek dağ koşularında dünya sahnesinde

Geçtiğimiz yıl, Skyrunner® World Series kapsamına giren yarış, 25 ülkeden 500’e yakın koşucuyu ağırladı. Uluslararası arenada önemli başarılara imza atmış Skyrunner Dünya Şampiyonları da yarışta yer aldı. Corendon Tahtalı Run to Sky’ı dünya çapında tanınan bir etkinlik hâline getiren bu başarı Antalya’nın doğal ve kültürel zenginliklerini uluslararası sporcularla buluşturdu.

2026 senesinde de dünyanın en önemli sporcularını ağırlayacak olan Corendon Tahtalı Run to Sky, doğaya meydan okuyan tüm sporcular için bambaşka bir macera sunacak.

Sponsorların Gücüyle Gökyüzüne Koşu

Rossist Event tarafından 12 yıldır düzenlenen Türkiye’nin en zor yüksek dağ koşusu Corendon Tahtalı Run to Sky 2026, isim sponsoru Corendon Airlines desteğiyle gerçekleştiriliyor. Corendon Airlines, “Denizden Gökyüzüne Koşu” mottosuyla, Tahtalı Dağı’na uzanan bu eşsiz maceranın ruhunu da yansıtıyor.

Yarış, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TGA, Antalya Valiliği, Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi, Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Beydağları Sahil Milli Parkı destekleriyle güç buluyor.

Olympos Teleferik, Fraport TAV Antalya, Bahar Hindi ve Kosifler Oto Antalya ana sponsorlar olarak organizasyonu desteklerken, VISIT KEMER, KETOB, KETAV ve KEMİAD kurumsal partnerler olarak katkı sağlıyor.

Yarışın Sponsorları arasında ayrıca BMW, Shakespeare Coffee & Bistro ve Züber, Coffee’s, Life On Consept, Viking Hotels ve Nar Hotel yer alıyor. Sağlık sponsoru olarak Yaşam Hastanesi, Konaklama sponsoru olarak ise Corendon Hydros Club Kemer organizasyonu destekliyor.

Kemer’in spor turizmine katkısı

Corendon Tahtalı Run To Sky, Kemer’in spor turizmi vizyonuna önemli katkı sağlıyor. Yerli ve yabancı binlerce sporcuyu, antik kentleri, doğal güzellikleri ve zirveye uzanan parkurlarıyla tanıştırarak, bölgenin spor ve doğa turizmi açısından cazibesini artırıyor. Ayrıca 12 aylık dönem için spor tutkunlarına Kemer destinasyonunu tanıtarak spor turizmini destekliyor.

Olbia Parkı Expo alanı ve festival havası

Yarış boyunca Olbia Parkı Expo alanı, çeşitli etkinlikler, interaktif deneyimler ve konserlerle dolup taşacak. Kemer’de üç gün boyunca adeta bir spor ve doğa festivali atmosferi yaşanacak; katılımcılar ve ziyaretçiler hem yarış heyecanına ortak olacak hem de eğlence, müzik ve etkinliklerle keyifli vakit geçirecek.

2025 Yılı Rekorlarla Sona Erdi

2025 yılı organizasyonu, katılımcı sayısı ve parkur performanslarıyla yeni rekorlara sahne oldu. Hem yerli hem de uluslararası koşucuların rekor dereceler elde ettiği yarış, Türkiye’nin skyrunning alanındaki konumunu güçlendirdi ve Corendon Tahtalı Run To Sky’ı dünyanın en prestijli dağ koşularından biri hâline getirdi.

Corendon Tahtalı Run to Sky yarışında koşmak için son günler. 1 Eylül 2025’te başlayan kayıtlar www.tahtaliruntosky.com adresinde devam ediyor. Siz de bu eşsiz deneyime katılın ve Akdeniz’in zirvesine koşun!