Tuana’nın erkek arkadaşı ifade verdi! Görele'deki şüpheli ölümde şok detay!

CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tarafından cinsel tacize uğradığını beyan eden ve şüpheli bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Tuana Elif Gülüşan Torun’un ölümüne ilişkin sır perdesi aralanıyor.

Soruşturmayı derinleştiren Görele Cumhuriyet Başsavcılığı Tuana'nın erkek arkadaşı Dağhan Batın Cebeci'nin ifadesini aldı.

Görelespor U18 futbol takımı oyuncusu olan Dağhan Batın Cebeci, "Benim kız arkadaşımdı" dediği Tuana ile taciz olayından sonra ilişkilerinin geliştiğini ve daha yakın hissettiklerini ifade etti.

Başsavcılığa verdiği ifadesinde Dağhan, cinsel taciz olayından sonra Tuana ile görüşmelerinin azaldığını anlatarak, “Cinsel taciz konusu Tuana Elif Gülüşan'ı fazlasıyla etkilemişti. Ben ona bu kadar etkilenmemesi gerektiğini biraz daha olayların dışında durması gerektiğini söyledim.” dedi.

OĞLUM KENDİNİ TEHLİKEYE ATMA

Cinsel taciz soruşturması kapsamında tanık olarak dinlenmek için çağrıldığını anlatan Dağhan’ın ifadesindeki şu detaylar dikkati çekti:

“Babam Murat Cebecinin, Hasbi Dede'nin sanık olduğu cinsel taciz davasında Hasbi Dede'nin lehine olacak şekilde ifade vermemi bana söylemesi hususu ise yanlış anlaşılmadan ibarettir. Ben cinsel taciz soruşturmasında tanık olarak dinlenmek için çağırılmıştım. Babam Murat Cebeci bunu öğrendiğinde bana ‘Oğlum kendini tehlikeye atacak bir beyanda bulunma’ şeklinde söylemişti.”

Dağhan’ın bu ifadeleri, Tuana’nın annesi Nuray Torun’un “Kızımın taciz davası ile ilgili yargılaması devam eden dosya hakkında Murat Cebeci, oğlu olan Dağhan'a Hasbi Dede'nin lehine olacak şekilde taraflı olarak ifade vereceksin dediğini öğrendim.” şeklinde Görele Başsavcılığına verdiği ifadeyi akıllara getirdi.

Tuana'ya ve aileye şikayeti geri çekmeleri konusunda bir yönlendirme olduğu iddiaları gündemde kalmaya devam ediyor.