CHP’de "Koltuk Değişti, Zihniyet Değişmedi" Kavgası: Özdemir ve Altaylı Birbirine Girdi!

CHP’deki vesayet tartışmaları sürerken, Cüneyt Özdemir’den çok konuşulacak bir kıyaslama geldi. Özgür Özel’in selefi Kılıçdaroğlu’ndan bir farkı olmadığını savunan Özdemir, “Şu an Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında bir fark var mı? İnanın yok. Al Özel’i otobüsün üstünden, koy Kılıçdaroğlu’nu, o da aynı şekilde yapar” ifadelerini kullandı. Özdemir’in bu sözleri, CHP içindeki "aynı tas aynı hamam" gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Altaylı’dan "Güzelleme" Gibi Savunma

Özdemir’in bu gerçekçi yaklaşımı, Fatih Altaylı’yı rahatsız etti. Altaylı, Özdemir’i Özgür Özel’e haksızlık yapmakla suçlayarak adeta "yeni genel başkana" siper oldu. Yapılan bu benzetmeyi bir siyasetçiye yapılabilecek en büyük haksızlık olarak nitelendiren Altaylı, hızını alamayarak Özgür Özel’i efsaneleştirmeye çalıştı.

"Ecevit’ten Bile Çalışkan" İddiası!

Fatih Altaylı, Özgür Özel’i savunurken kantarın topuzunu iyice kaçırdı. Özel’in, CHP tarihinin en çalışkan genel başkanı olduğunu iddia eden Altaylı, “Özgür Özel, benim gördüğüm en çalışkan CHP genel başkanı. Bülent Ecevit’ten bile çalışkan” diyerek şaşkınlık yaratan bir iddiada bulundu.

CHP mahallesindeki bu "kim daha çalışkan" kavgası, partideki isimler değişse de kaos ve polemik kültürünün değişmediğini bir kez daha kanıtladı. Cüneyt Özdemir’in "fark yok" tespiti ile Altaylı’nın "övgü yarışı" sosyal medyada da geniş yankı buldu.