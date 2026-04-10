CHP’li Kayışoğlu sarı gazı yedi, dili çözüldü: Hiç susmadan 1 dakikada 75 kelime konuştu

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, rüşvet sanığı CHP’li belediye başkanını savunmak için yapılan illegal eyleme katıldığı için polis tarafından dağıtılan topluluk içinde yer aldı. Serum takmak için hastaneye götürülen Kayışoğlu “sıkılan biber gazının, başka gazlara benzemediğini ve sarı gaz olduğunu” öne sürdü.

‘AVOKADOLU KURU FASUYLE’ YORUMU GÜLDÜRDÜ

Haklı haksız olduğuna bakmadan evdeki eşini adatan CHP’li başkanları bile savunan ve kendisi de bir kadın olan Nurhayat Altaca Kayışoğlu, serum takılırken “Gözlerim ve yüzüm yanıyor” dedi. Ama dili hiç yanmamış olmalı ki 1 dakika içinde hiç susmadan 75 kelimeyi ardı ardına kullanarak konuşma rekoru kırdı.

Kayışoğlu’nun videosuna da sosyal medyada yorum yağdı. Bir vatandaşın “CHP Bursa Milletvekili Kayışoğlu, öğle yemeğinde lahmacun yerine avokadolu kuru fasulye yedirilmiş inşaat ustası gibi değişik hareketler yaptı” yorumu diğer kullanıcıları güldürdü.