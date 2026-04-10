KOBİ’lere milyonluk finansman kapısı açıldı

Eskişehir’de sanayinin yeşil dönüşüm sürecine hız kazandıracak destek programı için önemli bir buluşma gerçekleştirildi. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından yürütülen 2026 Yılı Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Geri Ödemeli Finansman Desteği Programı kapsamında Eskişehir’de bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi kapsamında uygulamaya alınan programın Eskişehir bilgilendirme toplantısı, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmeler, kamu kurumları, meslek kuruluşları ve ilgili paydaşlar katılım sağladı.

Toplantıda programın amacı, başvuru şartları, uygun proje konuları, değerlendirme süreci ve başvuru sistemi hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verildi ve katılımcıların soruları yanıtlandı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, yeşil dönüşümün artık yalnızca çevresel bir konu olmadığını, aynı zamanda sanayinin rekabet gücü, verimlilik ve sürdürülebilir üretim açısından önemli bir dönüşüm süreci olduğunu ifade etti. Bayram konuşmasında, SoGreen programı ile KOBİ’lerin kaynak verimliliğini artıran, karbon ayak izini azaltan ve sürdürülebilir üretimi esas alan yatırımlarının desteklenmesinin amaçlandığını, bununla birlikte yeşil dönüşüm sürecinin sosyal boyutunun da gözetildiğini belirtti. Özellikle kadınlar ve gençler başta olmak üzere dezavantajlı grupların istihdamına katkı sağlayan projelerin program kapsamında önceliklendirileceğini ifade etti.

Toplam 510 milyon TL bütçeye sahip olan program kapsamında, TR41 Bölgesi’nde faaliyet gösteren KOBİ’lere 2,5 milyon TL ile 7,5 milyon TL arasında faizsiz ve geri ödemeli finansman desteği sağlanacak. Program ile işletmelerin enerji ve kaynak verimliliği, karbon emisyonlarının azaltılması, temiz üretim uygulamaları, atık geri kazanımı, su verimliliği ve sürdürülebilir üretim yatırımlarının desteklenmesi hedefleniyor.

Toplantıda Eskişehir’in havacılık, raylı sistemler, makine ve metal işleme gibi sektörlerde güçlü bir sanayi altyapısına sahip olduğu, bu nedenle yeşil dönüşümün Eskişehir sanayisi için yalnızca çevresel bir gereklilik değil, aynı zamanda verimlilik, maliyetlerin azaltılması ve uluslararası rekabet gücünün korunması açısından önemli bir dönüşüm süreci olduğu ifade edildi.

Sabri Bayram ayrıca, BEBKA olarak bölgede sürdürülebilir kalkınma, yeşil dönüşüm ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik destek ve programların önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirtti.

BEBKA tarafından yapılan bilgilendirmeye göre program başvuruları 8 Mayıs 2026 saat 23:59’a kadar yapılabilecek olup, program hakkında detaylı bilgi, başvuru rehberi ve eklerine BEBKA internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.