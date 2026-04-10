1. derece afet bölgesi ilan edildi. Koca mahalle ellerinden kayıp gitti
1. derece afet bölgesi ilan edildi. Koca mahalle ellerinden kayıp gitti

Trabzon'un Arsin ilçesi Çubuklu Mahallesi'nde heyelan nedeniyle ‘1. derece afet bölgesi' ilan edildi.

Foto - 1. derece afet bölgesi ilan edildi. Koca mahalle ellerinden kayıp gitti

25 ev ile 1 caminin tahliye edildiği alanda, kamulaştırma sürecinin tamamlanmasının ardından afetzedeler için konteynerler yerleştirilirken, kalıcı konutların yapımı için ihale sürecine geçilmesi planlanıyor.

Foto - 1. derece afet bölgesi ilan edildi. Koca mahalle ellerinden kayıp gitti

Trabzon'un Arsin ilçesine bağlı Çubuklu Mahallesi'nde heyelan nedeniyle ‘1. derece afet bölgesi' ilan edilen alanda yürütülen çalışmalar sürüyor.

Foto - 1. derece afet bölgesi ilan edildi. Koca mahalle ellerinden kayıp gitti

25 ev ve 1 caminin tahliye edildiği mahallede, afetzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla geçici konteynerler yerleştirildi.

Foto - 1. derece afet bölgesi ilan edildi. Koca mahalle ellerinden kayıp gitti

2019 yılından itibaren etkili olan heyelanlar sonucu zemin yapısının bozulduğu mahallede, beton yollarda derin yarıklar oluşmuş, çok sayıda evde ciddi hasar meydana gelmişti.

Foto - 1. derece afet bölgesi ilan edildi. Koca mahalle ellerinden kayıp gitti

AFAD ve ilgili kurumların incelemelerinde zeminde su varlığı tespit edilirken, süreç içerisinde afet bölgesi 300 dönümü aşacak şekilde genişledi.

Foto - 1. derece afet bölgesi ilan edildi. Koca mahalle ellerinden kayıp gitti

Bölgede yaşayan ve özellikle fındık arazilerine bağlı geçimini sürdüren vatandaşlar için geçici barınma alanları oluşturuldu.

Foto - 1. derece afet bölgesi ilan edildi. Koca mahalle ellerinden kayıp gitti

AFAD tarafından tahsis edilen konteynerler araziye yerleştirilirken, vatandaşların yaz aylarında tarımsal faaliyetlerini sürdürebilmeleri için geçici yaşam alanı sağlandı.

Foto - 1. derece afet bölgesi ilan edildi. Koca mahalle ellerinden kayıp gitti

Heyelan riski taşıyan yapıların bulunduğu alan için yıkım kararı alınırken, yapıların kaldırılmasının ardından bölgenin tarım arazisi olarak değerlendirilmesi planlanıyor.

Foto - 1. derece afet bölgesi ilan edildi. Koca mahalle ellerinden kayıp gitti

Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, fındık ve tarım arazisi olan vatandaşlar için geçici olarak konteyner desteği sağlandığını belirtti

Foto - 1. derece afet bölgesi ilan edildi. Koca mahalle ellerinden kayıp gitti

Bilgin "Arsin Çubuklu mahallemizde meydana gelen toprak kaymasından kaynaklı 25 ev ve 1 caminin olduğu alan afet bölgesi ilan edilmişti. İlerleyen süreçlerde geçen yıl kamulaştırması yapıldı.

Foto - 1. derece afet bölgesi ilan edildi. Koca mahalle ellerinden kayıp gitti

Süreci takip ediyoruz. AFAD Başkanlığı ile istişare içerisindeyiz. En kısa zamanda ihalesi yapılarak hak sahipleri için konutlar yapılacak.

Foto - 1. derece afet bölgesi ilan edildi. Koca mahalle ellerinden kayıp gitti

Mağduriyet böylelikle giderilmiş olacak. O bölgede geçtiğimiz ay içerisinde AFAD ile afetzedelere tahsis edilen konteynerlerin arazi üzerinde yerleştirmelerini yaptık.

Foto - 1. derece afet bölgesi ilan edildi. Koca mahalle ellerinden kayıp gitti

Orada yaşayan insanlara geçici olarak bu imkanı sağlamış olduk. Orada hak sahibi olan herkesin fındık arazisi var.

Foto - 1. derece afet bölgesi ilan edildi. Koca mahalle ellerinden kayıp gitti

Yaz aylarında o arazileri ve tarlalarını işlemek isteyen vatandaşlarımıza kendilerini idame ettirebilecekleri geçici alan sağladık. Bölgede bir yıkım kararı alındı.

Foto - 1. derece afet bölgesi ilan edildi. Koca mahalle ellerinden kayıp gitti

Yıkıldıktan sonra ilerleyen süreçlerde tarım arazisi olarak değerlendirilmesi yapılacak" ifadelerini kullandı.

