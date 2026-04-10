CHP’li Gazeteciden Şok İtiraf: Ne kadar FIRILDAK ne kadar ÜÇKAĞITÇI varsa CHP’den belediye başkanı yapmışlar

Programda oldukça sert bir üslup kullanan Mehmet Mert, partisinin bugün geldiği noktadan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. CHP’li belediye başkanlarının çoğunluğunun partinin değerleriyle ilgisi olmadığını savunan Mert, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partililik Bu Değil!"

"Bakın CHP'li belediye başkanlarına, kafanızı kaldırın... Çoğunluğu bu tür adamlar! Benim bildiğim CHP bu değil. CHP dediğin zaman benim kanım donar, vatanı için gözünü kırpmadan canını vermektir CHP’lilik."

"Çantalar, Bavullar, Rüşvetler..."

Mehmet Mert, belediyelerdeki yozlaşmanın boyutlarına dikkat çekerek, yolsuzluk ve etik dışı ilişkiler iddialarını gündeme taşıdı. Mert’in "Milyon dolarlar, milyarlar, çantalar, bavullar, rüşvetler, pavyonlar, üçkağıtlar..." şeklindeki sayıklaması, yerel yönetimlerdeki kirlenmişliği gözler önüne serdi.

Mert’e göre, CHP yönetimi aday belirleme sürecinde büyük bir hata yaparak;

Yolsuzluk operasyonlarına uygun,

Etik değerlerden yoksun,

Siyasi çıkarları için her yolu mübah gören isimleri vitrine çıkardı.

"Ya Bunlar Uzaydan Geldi Ya Da Parti El Değiştirdi"

Partisinin mevcut yönetim anlayışını "işgal edilmiş" gibi gören gazeteci, "Ya bu insanlar uzaydan geldi CHP’yi ele geçirdi ya da bizim bildiğimiz CHP bu değil," diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. Mevcut iktidardan memnun olmadığını ancak CHP’nin bu kadroyla bir alternatif oluşturamayacağını belirten Mert, partisinin içindeki "fırıldak" siyasetçilerin temizlenmesi gerektiğini vurguladı.

Bu açıklamalar, CHP tabanında ve yerel yönetimlerde büyük bir yankı uyandırırken, gözler Genel Merkez’den gelecek cevaba çevrildi.