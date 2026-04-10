  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'li Gazeteciden Şok İtiraf: Ne kadar FIRILDAK ne kadar ÜÇKAĞITÇI varsa CHP'den belediye başkanı yapmışlar
Gündem

CHP’li Gazeteciden Şok İtiraf: Ne kadar FIRILDAK ne kadar ÜÇKAĞITÇI varsa CHP’den belediye başkanı yapmışlar

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

CHP’ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Mehmet Mert, bir televizyon programında partisinin belediye başkanı tercihlerine yönelik zehir zemberek açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in "Belediye başkanlarımıza iyi davranalım, elimizde başkan kalmadı" dediğini iddia eden Mert, mevcut başkan kadrosunu "fırıldak" ve "üçkağıtçı" olarak nitelendirdi.

Programda oldukça sert bir üslup kullanan Mehmet Mert, partisinin bugün geldiği noktadan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. CHP’li belediye başkanlarının çoğunluğunun partinin değerleriyle ilgisi olmadığını savunan Mert, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partililik Bu Değil!"

"Bakın CHP'li belediye başkanlarına, kafanızı kaldırın... Çoğunluğu bu tür adamlar! Benim bildiğim CHP bu değil. CHP dediğin zaman benim kanım donar, vatanı için gözünü kırpmadan canını vermektir CHP’lilik."

"Çantalar, Bavullar, Rüşvetler..."

Mehmet Mert, belediyelerdeki yozlaşmanın boyutlarına dikkat çekerek, yolsuzluk ve etik dışı ilişkiler iddialarını gündeme taşıdı. Mert’in "Milyon dolarlar, milyarlar, çantalar, bavullar, rüşvetler, pavyonlar, üçkağıtlar..." şeklindeki sayıklaması, yerel yönetimlerdeki kirlenmişliği gözler önüne serdi.

Mert’e göre, CHP yönetimi aday belirleme sürecinde büyük bir hata yaparak;

  • Yolsuzluk operasyonlarına uygun,
  • Etik değerlerden yoksun,
  • Siyasi çıkarları için her yolu mübah gören isimleri vitrine çıkardı.

"Ya Bunlar Uzaydan Geldi Ya Da Parti El Değiştirdi"

Partisinin mevcut yönetim anlayışını "işgal edilmiş" gibi gören gazeteci, "Ya bu insanlar uzaydan geldi CHP’yi ele geçirdi ya da bizim bildiğimiz CHP bu değil," diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. Mevcut iktidardan memnun olmadığını ancak CHP’nin bu kadroyla bir alternatif oluşturamayacağını belirten Mert, partisinin içindeki "fırıldak" siyasetçilerin temizlenmesi gerektiğini vurguladı.

Bu açıklamalar, CHP tabanında ve yerel yönetimlerde büyük bir yankı uyandırırken, gözler Genel Merkez’den gelecek cevaba çevrildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şuayip

Boşa mitinkler le milleti oyalıyorlar

A.d.

CHP deyince ne zaman karnımız doydu lan.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23