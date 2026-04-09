Gündem
“Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı" iddiasına DMM'den yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldığı” ve bunun yağışları etkilediği yönünde ortaya atılan iddiaları yalanladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldığı" iddialarını yalanladı.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler üzerinden "uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldığı" ve bunun yağışları etkilediği yönünde ortaya atılan iddiaların daha önce de Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandığı ve bunun açık bir dezenformasyon olduğu belirtildi.

 

 

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüntülerde yer alan izler, uçakların yüksek irtifada oluşturduğu ve 'kuyruk izi' olarak bilinen doğal oluşumlardır. Bu izler, uygun sıcaklık ve nem koşullarında su buharının yoğunlaşmasıyla oluşmakta atmosfer şartlarına bağlı olarak değişik renkler almakta ve bir süre kalıp dağılabilmektedir. Bu izlerin hava olaylarını kontrol etmek ya da yağışları engellemek gibi bir etkisi bulunmamaktadır. Kamuoyunda korku ve belirsizlik oluşturmayı amaçlayan bu tür asılsız içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur."

