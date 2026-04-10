Kilise olunca sesleri çıkmıyor! ‘Bıktık bu camilerden ya bıktık’

Müslüman Türk yurdunun göbeği İstanbul'da sözde ‘modernlik’ maskesi altında İslam düşmanlığı yapan azgın azınlık, yine gerçek yüzünü gösterdi.

Kadıköy Rıhtım’a yapılması planlanan cami projesi, ilçeyi mesken tutan laikçi yobazları hoplattı.

Kadıköy'de onlarca kiliseden rahatsız olmayan azgın azınlığın "Allah'ın evi" denilince alerjisi azdı.

Söz Milletin sokak röportajında 'Rıhtım'a cami yapılsın mı?' sorusuna "Bıktık bu camilerden ya bıktık" diyeninden "Cami yerine başka bir şey yapılsın" diye akıl verenine kadar her türlü rezil cevaplar verildi.

MAYISTA TEMELİ ATILIYOR

Cami, şadırvan ve hizmet birimleri için 11 bin 232 metrekare taban oturumlu, toplam 33 bin 559 metrekarelik bir inşaat alanı öngörülüyor.

Mayıs ayında temelinin atılmasının planlandığı caminin, 3 yıl içinde bitirilmesi hedefleniyor.