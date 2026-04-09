Rusya 1000 askerin cesedini teslim etti

Rusya 1000 askerin cesedini teslim etti

Rusya ve Ukrayna arasında asker cenazesi değişimi yapıldı. Rusya, Ukrayna tarafına 1000 askerin cenazesini teslim etti. Ukrayna ise 41 Rus askerin cenazesini teslim etti.

Rusya ile Ukrayna arasında savaşta hayatını kaybeden askerlere ait cenazelerin değişiminin yapıldığı bildirildi.

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya'nın Kiev'e Ukraynalı askerlere ait olduğu belirtilen 1000 cenazeyi teslim ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC) değişim sürecinde destek sağladığına dikkat çekildi.

 

Rus haber ajansı Tass'ın isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde de Rusya'nın Ukrayna tarafına 1000 askerin cenazesini teslim ettiği, Ukrayna'dan 41 Rus askerin cenazesini aldığı belirtildi.

Rus basınında, cenaze değişimiyle ilgili görüntü yer aldı.

