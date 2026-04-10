Devlete şart koştular: Konut verirseniz çocuk yaparız

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Dünyanın birçok ülkesinde doğurganlık oranı azaldı. Devletler bu konuda çeşitli önlemler almaya çalışırken yapılan bir araştırma ses getirdi.

Rusya’da yapılan bir ankete göre vatandaşlar, çocuk sahibi olma kararında en belirleyici faktörün maddi yardım değil konut olduğunu düşünüyor. KP.RU’nun araştırmasına göre katılımcıların yüzde 22’si, devlet kendilerine bir daire sağlarsa üç çocuk sahibi olmaya hazır olduğunu belirtti.

Ankette dikkat çeken bir diğer sonuç ise katılımcıların yüzde 43’ünün devlet desteğine bağlı kalmadan çocuk sahibi olmayı planladığını ifade etmesi oldu. Uzmanlara göre bu grup ikiye ayrılıyor.

Bir kısmı çocuk sahibi olmayı maddi koşullardan bağımsız bir değer olarak görürken, diğer kısmı devletin yeterli destek sağlayacağına inanmıyor.

Demografi uzmanı Vladimir Timakov’a göre konut sorunu, doğum oranlarını doğrudan etkileyen en kritik unsur haline geldi.

Uzman, devletin genç ailelere konut sağlaması ve çocuk sayısına bağlı olarak kredi yükünü kademeli azaltması durumunda doğum oranlarında ciddi artış sağlanabileceğini belirtiyor.

Ankete göre emekli maaşı artışı gibi uzun vadeli teşvikler ise çok daha az etkili. Katılımcıların yalnızca yüzde 3’ü çocuk sahibi olma kararını bu faktöre bağladı. Bu durum, genç nesillerin uzun vadeli ekonomik güvencelere duyduğu güvenin zayıf olduğunu gösteriyor.

Asimin nesli

Cevremde cogu kadın 1 cocuktan fazla yapmıyor en fazla 2 cocuk .....sadece ekonomik degil bir cok neden var .kòyler bosaldıkca cocuk yapanlar azalıyor
WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23