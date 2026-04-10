Devlete şart koştular: Konut verirseniz çocuk yaparız

Rusya’da yapılan bir ankete göre vatandaşlar, çocuk sahibi olma kararında en belirleyici faktörün maddi yardım değil konut olduğunu düşünüyor. KP.RU’nun araştırmasına göre katılımcıların yüzde 22’si, devlet kendilerine bir daire sağlarsa üç çocuk sahibi olmaya hazır olduğunu belirtti.