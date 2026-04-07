Selçuklu Belediye Başkanı'ndan sporculara büyük hizmet! Dev tesiste geri sayıma geçildi...
Spor
6
Yeniakit Publisher
Selçuklu Belediye Başkanı'ndan sporculara büyük hizmet! Dev tesiste geri sayıma geçildi...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Selçuklu Belediye Başkanı'ndan sporculara büyük hizmet! Dev tesiste geri sayıma geçildi...

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı sona doğru yaklaşılan Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi’nin tanıtımını yaptı.

#1
Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya’ya kazandıracakları Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi’nin tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, merkezin faaliyete geçmesiyle olimpiyatlara sporcu yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

#2
Spora ve gençliğe yatırımı her zaman önceleyen Selçuklu Belediyesi’nin bu alandaki en büyük yatırımlarından bir tanesi olan Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi’ndeki çalışmalarda sona gelindi. Selçuklu Vizyonuyla hayata geçirilen ve birçok ilki bünyesinde barındıran tesisin tamamlanması ile spor camiasına çok önemli bir altyapı kaynağı sağlanmış olacak.

#3
Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi’ndeki çalışmalarda sona doğru yaklaştıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Binamızdaki inşaat faaliyetleri tamamlanmak üzere. Çim sahamız, atletizm pistimiz ve cimnastikle alakalı alanlarımızda çalışmalarımız tamamlandı. Çevreyle ilgili çalışmaları da inşallah en kısa sürede tamamlayarak merkezimizin artık açılışa hazır hale gelmesi için çaba sarf ediyoruz. Merkezimiz Konya’mızda özellikle spor kültürünün gelişmesinde ve spor okullarımızdaki öğrenci sayımızın artmasında çok önemli katkılar sağlayacak. Şu anda 15 bin üzerinde lisanslı sporcumuz, 200’ün üzerindeki milli sporcumuzla sadece Konya’mızı değil ülkemizi temsil ediyoruz.

#4
Bu merkezimizin tamamlanmasıyla birlikte hem lisanslı sporcu sayımızı hem spor okullarında eğitim gören çocuklarımızın, gençlerimizin sayısını hem de milli sporcularımızın sayısını artırmayı ve özellikle de olimpiyatlara sporcu göndermeyi hedefliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızla, İl Müdürlüğümüzle, İlçe Müdürlüğümüzle çok ciddi bir işbirliği yapıyoruz. Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezimiz, spor kültürünün gelişmesine, hem spor okullarında eğitim gören çocuklarımızın sayısının artmasına, hem lisanslı sporcu sayımızın artmasına, hem de milli sporcularımızın sayısının artmasına vesile olacak. Ama en önemli hedefimiz olimpiyatlara sporcu yetiştirmek. Bu anlamda da Gençlik ve Spor Bakanlığımızla çok önemli bir işbirliğini yürütüyoruz. Buradaki hedeflediğimiz çalışmaları yaptıktan sonra inşallah olimpiyat hazırlık merkezlerine çocuklarımızı göndererek çok farklı branşlarda Konya’mızdan, Selçuklu’muzdan olimpiyatlara sporcu yetiştirme hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tabii binamızın LEED sertifikalı olması aslında sporcu merkezi olarak da Türkiye'ye örnek bir bina niteliğinde ortaya çıkıyor. Binamız çatısında bulunan güneş enerjisi sistemleriyle enerji ihtiyacının yüzde 80'ini kendi sisteminden karşılıyor. Yine gri su sistemiyle birlikte binamız atık üretmeyen bir bina. Lavabolardan ve duşlardan kullanılan suların arıtma sistemiyle, gri su sistemiyle geri dönüştürülmesi sayesinde hem yeşil alanların sulanmasında hem de rezervuarlarda kullanarak atık üretmeyen, kendi enerjisini kendisi üreten, çevreci, yeşil bir binayı üretiyoruz. Bu anlamda da örnek olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.

#5
23 bin 514 metrekare bina alanı ve 15 bin 630 metrekare açık saha alanı bulunan Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi’nde, 2 adet yüzme havuzu, hentbol ölçeğinde kapalı spor salonu, karate, judo, cimnastik, masa tenisi, güreş, satranç, tekvando, wushu, kickboks ve okçuluk branşlarına uygun spor salonları, fitness salonu, FİFA standartlarına uygun futbol sahası, Dünya Atletizm Birliği standartlarına uygun atletizm pisti, spor müzesi, spor mağazası, seminer salonu, VIP odası, kafeterya, idari birimler ve diğer ihtiyaç alanları yer alacak. Merkezde, 18 farklı spor branşında aynı anda 680, 1 günde ise toplam 3 bin 360 sporcunun spor yapma imkanı olacak. Türkiye’nin ilk Yeşil Sertifikalı (LEED) Sporcu Yetiştirme Merkezi olma özelliğini de taşıyacak olan merkez kendi enerjisinin yüzde 80’ini çatısında kurulacak olan güneş enerjisi panellerinden elde edecek.

+90 (553) 313 94 23