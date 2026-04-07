Selçuklu Belediye Başkanı'ndan sporculara büyük hizmet! Dev tesiste geri sayıma geçildi...

Bu merkezimizin tamamlanmasıyla birlikte hem lisanslı sporcu sayımızı hem spor okullarında eğitim gören çocuklarımızın, gençlerimizin sayısını hem de milli sporcularımızın sayısını artırmayı ve özellikle de olimpiyatlara sporcu göndermeyi hedefliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızla, İl Müdürlüğümüzle, İlçe Müdürlüğümüzle çok ciddi bir işbirliği yapıyoruz. Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezimiz, spor kültürünün gelişmesine, hem spor okullarında eğitim gören çocuklarımızın sayısının artmasına, hem lisanslı sporcu sayımızın artmasına, hem de milli sporcularımızın sayısının artmasına vesile olacak. Ama en önemli hedefimiz olimpiyatlara sporcu yetiştirmek. Bu anlamda da Gençlik ve Spor Bakanlığımızla çok önemli bir işbirliğini yürütüyoruz. Buradaki hedeflediğimiz çalışmaları yaptıktan sonra inşallah olimpiyat hazırlık merkezlerine çocuklarımızı göndererek çok farklı branşlarda Konya’mızdan, Selçuklu’muzdan olimpiyatlara sporcu yetiştirme hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tabii binamızın LEED sertifikalı olması aslında sporcu merkezi olarak da Türkiye'ye örnek bir bina niteliğinde ortaya çıkıyor. Binamız çatısında bulunan güneş enerjisi sistemleriyle enerji ihtiyacının yüzde 80'ini kendi sisteminden karşılıyor. Yine gri su sistemiyle birlikte binamız atık üretmeyen bir bina. Lavabolardan ve duşlardan kullanılan suların arıtma sistemiyle, gri su sistemiyle geri dönüştürülmesi sayesinde hem yeşil alanların sulanmasında hem de rezervuarlarda kullanarak atık üretmeyen, kendi enerjisini kendisi üreten, çevreci, yeşil bir binayı üretiyoruz. Bu anlamda da örnek olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.