T.C.SİİRT AİLE MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2025/723 Esas

07.04.2026

Konu : İlanen Tebligat Hk.

İLAN

Davacı , ELİF NUR EKSİK ile Davalı , RAMAZAN EKSİK arasında mahkememizde görülmekte olan Velayet (Velayetin Değiştirilmesi (TMK M.183,349)) davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı bulunan davalı Ramazan EKSİK'in adres bilgileri tespit edilemediğinden ve tebliği mümkün olmadığından, davalıya, dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş olup, "Belirlenen 12.06.2026 günü saat 10.30'da geçerli bir mazeret bildirmeksizin mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve yokluğunuzda hüküm verileceği ihtar ve tebliğ olunur " şerhi ile ilan olunur.

DAVALI : RAMAZAN EKSİK - 31936726412 -SİİRT ili, MERKEZ ilçesi, DUMLUPINAR mah/köy, 10 Cilt, 382 Aile sıra no, 10 sırada nüfusa kayıtlı, ABDULHADİ ve HALİME oğlu/kızı, 01/10/1994 dogumlu, Bahçelievler Mah.Kadri Dirikolu Sok. No: 11 İç Kapı No: 4Siirt Merkez/ SİİRT

#ilangovtr

Basın No: ILN02443475