ABD'li Henry Kissinger'dan Türkiye itirafı: Dürüst olmak gerekirse bu kadar hızlı olacaklarını düşünmemiştik

Ecevit: Şu anda toplantı halindeyiz. Bir sorunumuz var. Yunanistan’ın güvenilirliğinden şüphe duyuyoruz. Ioannidis’in şeref sözü bir şakadan ibaret. Bize, Yunan bayrağı taşıyan herhangi bir gemiye ateş edebileceğimizi söyledi. Ama onların gemileri Türk bayrağı taşıyor. Kissinger: Peki, kendi gemilerinizi batırırsanız kimse sizi suçlayamaz. Ecevit: Hayır Dr. Kissinger, onlar bizim gemilerimiz değil. Yunan gemileri Türk bayrağı çekmiş. Kissinger: Evet Sayın Başbakan, onları batırabilirsiniz, çünkü onlar size ait değil. Ecevit: Hile yapıyorlar. Biz NATO müttefikiyiz ve pilotları kodlarımızı biliyor. Türkçe konuşuyorlar. Pilotlarımızı Türkçe olarak kendi kod kelimelerimizi kullanarak çağırıyorlar. Artık Yunanistan’ın sözüne güvenemeyiz. Ateşkes istediklerini söylüyorlar. Ama ateşkesin, adaya asker yığmak için bir bahane olduğu açıkça ortaya çıktı. Kissinger: Yani bana ateşkes kabul etmeyeceğinizi mi söylüyorsunuz? Ecevit: Ateşkesi kabul edeceğiz, ancak bize Kıbrıs çevresinde hiçbir Yunan gemisi olmayacağı sözünü vermişlerdi. Onlara artık güvenemeyiz.