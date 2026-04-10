Bu keşif kimseyi sevindirmeyecek: Büyük bir petrol rezervi bulundu
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşın ardından patlak veren enerji krizi sonrası dikkat çeken bir petrol keşfine imza atıldı. Keşfin detayları kamuoyu ile paylaşıldı.
ABD’li enerji şirketi Occidental, Amerika Körfezi’nde (Meksika Körfezi) yeni bir petrol keşfi yaptığını açıkladı.
Keşif, Louisiana kıyılarının yaklaşık 200 km (125 mil) güneyinde, Green Canyon Block 680 bölgesinde gerçekleşti.
Açılan kuyuda petrol içeren Miyosen dönemi kumları bulundu. Projede ortaklık yapısı şöyle: Occidental: yüzde 45,375 (operatör) Chevron: yüzde 37,125 Woodside Energy: yüzde 17,5
Şirketler şu anda keşfin sonuçlarını analiz ediyor. Petrolün üretime alınması için mevcut tesislere deniz altı bağlantıları (subsea tie-back) yapılması planlanıyor.
Şirket yetkilisi, bu keşfin: bölgenin ABD için önemli bir yerli petrol kaynağı olduğunu Uzun vadeli enerji güvenliğine katkı sağladığını vurguladı. Kaynak: İnvesting
