İstanbul TOKİ kura takvimi son durum

İstanbul’da ev sahibi olma hayali kuran on binlerce kişinin gözü artık kura gününe çevrilmiş durumda. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında İstanbul etabı için beklenen tarih açıklanırken, başvuru yapan vatandaşlar şimdi hem kura takvimini hem de sonuçların nasıl öğrenileceğini araştırıyor. İşte, detaylar…

İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yaptığı açıklamaya göre İstanbul genelinde inşa edilecek 100 bin sosyal konut için kura çekilişi 25 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ilgi gören kura organizasyonunun canlı yayınla da takip edilebileceği açıklandı.

İstanbul’da hangi ilçeler öne çıkıyor?

İstanbul etabında en büyük kontenjanın Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler için ayrıldığı belirtiliyor. Bunun yanında Tuzla, Silivri ve Çatalca da talebin yoğun olduğu bölgeler arasında yer alıyor.

Kura çekimi hangi sırayla yapılacak?

İstanbul’daki kura çekiminin öncelikli gruplarla başlaması planlanıyor. Buna göre ilk etapta şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler ve gençler kategorilerinde başvuru yapanlar için çekiliş yapılacak. Ardından diğer başvuru sahiplerinin bulunduğu kategoriye geçilecek ve süreç tamamlanacak.

TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura çekimi tamamlandıktan kısa süre sonra sonuçların dijital ortama aktarılması bekleniyor. Vatandaşlar sonuçlarını e-Devlet üzerinden “TOKİ Kura Sonucu Sorgulama” hizmeti aracılığıyla öğrenebilecek. Aynı şekilde TOKİ’nin resmi internet sitesindeki kura sonuçları bölümünden de sorgulama yapılabilecek. Başvuru sırasında verilen telefon numaralarına bilgilendirme mesajı gönderilmesi de bekleniyor.

Kura çekimi nasıl takip edilecek?

Henüz salon bilgisi netleşmiş değil. Ancak çekilişin İstanbul’daki büyük bir spor salonunda ya da kongre merkezinde yapılması bekleniyor. Tüm sürecin TOKİ’nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınla izlenebileceği belirtiliyor. Bu nedenle kura gününde oluşabilecek yoğunluk düşünülerek vatandaşların dijital kanalları takip etmesi önem taşıyor.

Başvuru bedelleri ne zaman iade edilecek?

Kurada ismi çıkmayan vatandaşların yatırdığı başvuru bedellerinin, kura sürecinin tamamen tamamlanmasının ardından yaklaşık 5 iş günü içinde iade edilmesi bekleniyor.