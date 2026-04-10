Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor
Yurdun bazı bölgelerinde soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürüyor. İşte yurttan Nisan karı manzaraları…
Ankara`nın Çubuk ve Akyurt ilçelerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.
Soğuk havanın etkili olduğu Çubuk ilçesinde, sabahın erken saatlerinde aralıklarla kar yağışı etkili olmaya başladı.
İlçede üreticilere zirai don uyarısı yapıldı.
Akyurt`ta da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçe genelinde etkisini göstermeye başladı.
Kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
YOZGAT: Yozgat kent merkezi, nisan ayında kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.
Kentte gece başlayan sağanak, sabah saatlerine doğru yerini kar yağışına bıraktı.
Kar nedeniyle evlerin çatıları ile araçların üzeri beyaz örtüyle kaplanırken, çiçek açan meyve ağaçları da kar altında kaldı.
İşe gitmek isteyen vatandaşlar, araçlarının üzerindeki karı temizledi.
TRABZON: Trabzon`un Çaykara ilçesindeki Uzungöl, kar yağışının ardından beyaza büründü.
ARTVİN: Artvin`in yüksek kesimlerinde soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor.
Şehir merkezinde etkisini gösteren yağmur, köy, mezra ve yaylarda yerini kara bıraktı.
Kentin önemli turizm merkezlerinden Kafkasör Yaylası, Atabarı Kayak Merkezi ve Hatila Vadisi Milli Parkı beyaz örtüyle kaplandı.
VAN: Van`ın Erciş ilçesinde kar yağışı etkili oldu, ilçe merkezi beyaza büründü. Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bazı ilçelerde ve yüksek kesimlerde etkili olan kar, ulaşımda aksamalara yol açtı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 46 mahalle ve 105 mezranın yolu ulaşıma kapandı
KARS: Kars`ta iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü. Kars`ta dün gece başlayan ve aralıklarla süren kar yağışıyla beyaza bürünen tarihi yapılar güzel görüntü oluşturdu. Kentte Kars Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.
BİNGÖL: Bingöl`ün Karlıova ilçesi yağan karla beyaza büründü. İlçede sabah saatlerinde yoğun kar yağışı etkisini gösterdi.
