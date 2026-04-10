Özkan Yalım'ın oteliyle ilgili mide bulandıran ayrıntı
Rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı CHP'li Özkan Yalım'ın kayyım atanan Yalım Garden Otel’i ile ilgili ortaya çıkan ayrıntı mide bulandırdı.
Operasyon derinleştikçe, el konulan araçların akıbeti de netleşti. Özkan Yalım ile gayri meşru ilişki yaşadığı kadının kumar oynamak üzere Gürcistan'ın Batum kentine gitmeden önce belediye otoparkına bıraktığı lüks otomobil, yetkililerce alınarak yine soruşturma dahilinde kayyım atanan Yalım Garden Otel’in bahçesine çekildi.
Havadan görüntülenen otel yerleşkesinde, Mini Cooper’ın yanı sıra el konulan çok sayıda lüks araç ve motosikletin bulunduğu görüldü. Şehir merkezine 15 kilometre uzaklıkta yer alan otel, restoran ve eğlence mekanından oluşan tesislerin, kayyım ataması sonrası henüz faaliyete geçmediği öğrenildi.
Otelin orman alanının hemen dibinde yer aldığı gün yüzüne çıktı.