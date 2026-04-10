T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/336 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/336 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli, Kestel İlçesi, Ümitalan Mahallesi, Gelinuçtu Mevkii, 113 ada 5 parsel nolu, 17.109,24 m² yüzölçümlü, Şeftali Bahçesi vasfındaki taşınmaz, halihazırda keşif günü yapılan incelemede; taşınmazın üzerinde ekili - dikili ürün bulunmadığı ve boş tarım arazisi niteliğinde olduğu görülmüştür. Toprak yapısı kumlu-tınlı ve derin profillidir. Taşınmaz % 15 - 20 arası eğime sahiptir. Kadastro yoluna cephesi bulunan taşınmaz; eğimli arazi olup, su tutma kapasitesi orta seviyededir. Taşınmazda bölgeye uygun her türlü tarım yapılabilir. Belediye hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Etrafta Kapama Şeftali Bahçeleri, Ceviz Bahçeleri ile hububat ekili alanlar bulunmaktadır. Taşınmaz kuru tarım arazisidir. Adresi : Bursa İli Kestel İlçesi Ümitalan Mahallesi 113 Ada 5 Parsel Yüzölçümü : 17.109,24 m2 İmar Durumu: 1/5000 ölçekli Kestel Doğu Nazım İmar Planı kapsamında Tarım alanında, kısmen park alanında, kısmen yol alanı"nda kalmaktadır. Kıymeti : 15.398.316,00 TL KDV Oranı: %10 Kaydındaki Şerhler:2942 sayılı kamulaştırma kanununun 7. maddesine göre belirtme; Tescilli irtifak alanı hatalıdır. Tescilli irtifak alanı 495,00m2, yeni hesaplanan irtifak alanı 529,23 m2; Tedaş Genel Müdürlüğü adına 495,53 m2 irtifak hakkı tesis edildi.

Başlama 02/07/2021; Süre 99 Yıl

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 12:15 Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 12:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2026 - 12:15 Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2026 - 12:15

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

