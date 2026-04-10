Deprem etkisi yapacak rakamlar: Sezonun ilk 9 ayını yaklaşık 5,4 milyar lira zararla kapattılar!
İstanbul’un 3 büyüğü, sezonun ilk 9 ayını yaklaşık 5,4 milyar lira zararla kapattı.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray’ın borsaya açık şirketleri, 2025-26 sezonunun ilk 9 ayında 5 milyar 375 milyon lira zarara uğradı. AA muhabirinin, kulüp şirketlerince Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen finansal durum ve bağımsız denetçi raporlarından derlediği bilgilere göre 3 kulüp de (şirketler) kazandığından fazla harcadı.

Yaklaşık 43,4 milyar liralık gelire ulaşan kulüplerin giderleri 48,8 milyar liraya yaklaştı. Böylece üç büyükler, bu sezonun 1 Haziran 2025 -28 Şubat 2026 arasını kapsayan ilk 9 ayını, 5 milyar 375 milyon liralık zararla kapattı. Bu zararın şubat ayı sonu itibarıyla kur karşılığı yaklaşık 103,7 milyon avroya tekabül ediyor. Söz konusu kulüpler 2024-25 sezonunun aynı döneminde 95 milyon avro zarar etmiş, sezonu da yaklaşık 190 milyon avroluk zararla noktalamıştı.

Bağımsız denetçilerin yıllık ve 6 aylık raporları uyarınca; şirketlerin, kulüpten alacaklarına istinaden tahakkuk ettirilen ancak tahsil edilemeyen ve gelir kalemine yazılan faizler devre dışı bırakıldığında Fenerbahçe, 2 milyar 581 milyon lirayla (49,8 milyon avro) en fazla zarar eden kulüp konumunda bulunuyor. Fenerbahçe toplamda 13 milyar 711 milyon liralık gelire ulaşsa da 16 milyar 292 milyonluk giderle, gelirinden yüzde 19 daha fazla harcama yaptı.

Galatasaray’ın bu dönemdeki zararı 1 milyar 624 milyon lira (31,3 milyon avro) oldu.

Toplamda 17 milyar 947 milyon lira gelire uzanan sarı-kırmızılı kulüp, kazandığının yüzde 9 daha fazlasına tekabül eden 19 milyar 571 milyon liralık gidere engel olamadı.

Şirketlerin 28 Şubat 2026 itibarıyla toplam borçları 71,55 milyar liraya ulaştı. Galatasaray’ın 25,65 milyar lirayla başı çektiği borç tablosunda, Fenerbahçe’nin 23,9 milyar lira ve Beşiktaş’ın 22 milyar lira borç yükü bulunuyor. Toplamda 71,55 milyar liralık borcun döviz kuruyla karşılığı 1,37 milyar avro. Uluslararası muhasebe standartlarına göre, şirketlerin kasasında ve bankada bulunan “nakit ve nakit benzerleri” varlıkların, toplam yükümlülüklerden çıkarılmasıyla net borca ulaşılmaktadır. Buna göre Galatasaray’ın 25,61 milyar lira, Fenerbahçe’nin 23,53 milyar lira ve Beşiktaş’ın 21,81 milyar lira ve olmak üzere 3 kulübün toplam 70,99 milyar liralık (1,36 milyar avro) net borcu bulunuyor.

NOT: Trabzonspor, sezonun 9 aylık finansal durum tablosunu bildirmek için bu ay sonuna dek ek süre aldığı için değerlendirmeye alınmadı.

Korkak Netanyahu'dan geri vites! Jet hızında talimat
Dünya

Korkak Netanyahu'dan geri vites! Jet hızında talimat

İran’ın “Lübnan'a yönelik saldırıları sona ermezse ateşkesten çekilme” tehdidinin ardından terör devleti İsrail’den dikkat çeken bir hamle g..
Aile meclisi karar verdi diri diri yaktılar! Kocaeli’de vahşetin perdesi aralandı
Gündem

Aile meclisi karar verdi diri diri yaktılar! Kocaeli’de vahşetin perdesi aralandı

Kocaeli’de 2017 yılında esrarengiz bir şekilde kaybolan 4 çocuk annesi Güneş Yıldıztan cinayetindeki "aile meclisi" kararı ve kan donduran d..
Türkiye’de olsa vatansever kuyrukları oluşurdu: 12 milyonluk ülkede askerlik için sadece 3 bin kişi gönüllü oldu
Gündem

Türkiye’de olsa vatansever kuyrukları oluşurdu: 12 milyonluk ülkede askerlik için sadece 3 bin kişi gönüllü oldu

Belçika’da 17 yaşındaki gençlere yönelik başlatılan gönüllü askerlik programına sadece 3 bin başvuru yapıldı. 12 milyonluk nüfusa sahip ülke..
Azerbaycan’da Başörtüsü Yasağı!
Dünya

Azerbaycan’da Başörtüsü Yasağı!

Azerbaycan’da başörtüsü uygulamalarına yönelik tartışmalar yeniden gündemde. Son dönemde bazı okullarda başörtülü öğrencilerin okula girişin..
Melania Trump hakkındaki mide bulandıran iddiaya cevap verdi
Dünya

Melania Trump hakkındaki mide bulandıran iddiaya cevap verdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump hakkında ortaya atılan Jeffrey Epstein iddialarına cevap verdi.
CHP'den İstanbul'a büyük hizmet (!) Trafik yoğunluğu yüzde 81'e yükseldi
Gündem

CHP'den İstanbul'a büyük hizmet (!) Trafik yoğunluğu yüzde 81'e yükseldi

İki dönemdir CHP'nin yönetimindeki mega kent İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 81'e yükseldi.
