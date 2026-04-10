Deprem etkisi yapacak rakamlar: Sezonun ilk 9 ayını yaklaşık 5,4 milyar lira zararla kapattılar!

Şirketlerin 28 Şubat 2026 itibarıyla toplam borçları 71,55 milyar liraya ulaştı. Galatasaray’ın 25,65 milyar lirayla başı çektiği borç tablosunda, Fenerbahçe’nin 23,9 milyar lira ve Beşiktaş’ın 22 milyar lira borç yükü bulunuyor. Toplamda 71,55 milyar liralık borcun döviz kuruyla karşılığı 1,37 milyar avro. Uluslararası muhasebe standartlarına göre, şirketlerin kasasında ve bankada bulunan “nakit ve nakit benzerleri” varlıkların, toplam yükümlülüklerden çıkarılmasıyla net borca ulaşılmaktadır. Buna göre Galatasaray’ın 25,61 milyar lira, Fenerbahçe’nin 23,53 milyar lira ve Beşiktaş’ın 21,81 milyar lira ve olmak üzere 3 kulübün toplam 70,99 milyar liralık (1,36 milyar avro) net borcu bulunuyor.