T.C. ARHAVİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/45 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından Mahkememizde açılan 2026/45 Esas sayılı dosyasında Artvin İli, Arhavi İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 240 ada 2 parsel ve 346 ada 66 parsel sayılı taşınmazlara yönelik kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında, İdare tarafından bu taşınmazın İdare adına tescili talep edilmiştir.

Taşınmaz üzerinde hak iddia edenler tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine ve davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından karşı İdari Yargıda iptal davası açabilecek olup; davaya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 günlük süre içerisinde Mahkememizin 2026/45 Esas sayılı dosyasına sunma hakkına sahip olduğu ve davanın duruşmasının 13/05/2026 günü saat 09:35 olduğuna dair;

İşbu ilan bilgilendirme amaçlı olup, ilgililerine duyurulur. 23.02.2026

