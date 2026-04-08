İdeal süt ısısı: Kaşığı döndürseniz de düşmüyor! İşte taş gibi yoğurt mayalamanın 40 yıllık sırrı

YOĞURT NASIL MAYALANIR? Öncelikle sütü tencereye boşaltın Sütü tencereye koyduğunuz hizadan biraz aşağıya gelecek kadar kaynatmanız gerekiyor Sütün 30 dakika ya da 45 dakika arasında kaynaması gerekiyor, yoğurt mayalarken ideal süt ısısının 40 derece olması gerekli Kaynama aşamasında sütü ara ara karıştırmanız gerekli böylece içindeki su buharlaşarak çıkabilir Sütü ne kadar kaynatırsanız o kadar iyi, on dakika kaynatıp hemen ocağı kapatmamalısınız eğer kısa süreli kaynatırsanız içindeki su buharlaşarak çıkamaz böylece yoğurdunuz sulu olur