İdeal süt ısısı: Kaşığı döndürseniz de düşmüyor! İşte taş gibi yoğurt mayalamanın 40 yıllık sırrı
Taş gibi yoğurt mayalamanın 40 yıllık sırrı çözüldü.
Sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan yoğurdu evde yapmak isteyen pek çok kişi, kıvam tutturmakta zorlanıyor. Eğer yoğurdunuz sulu oluyor, kaşıkla kesilmiyor ya da istediğiniz sertliğe ulaşmıyorsa, taş gibi yoğurt yapmanın püf noktaları tam size göre…
Taş gibi kıvamlı ve lezzetli bir yoğurt elde etmek için mayalama yöntemi büyük önem taşıyor. Mayalama aşamasında uygulayacağınız küçük ama etkili detaylar, yoğurdunuzun hem kıvamını hem de lezzetini tamamen değiştirebilir. Bu basit püf noktalarıyla evde yaptığınız yoğurt, sofralarınızın vazgeçilmezi haline gelebilir.
YOĞURT NASIL MAYALANIR? Öncelikle sütü tencereye boşaltın Sütü tencereye koyduğunuz hizadan biraz aşağıya gelecek kadar kaynatmanız gerekiyor Sütün 30 dakika ya da 45 dakika arasında kaynaması gerekiyor, yoğurt mayalarken ideal süt ısısının 40 derece olması gerekli Kaynama aşamasında sütü ara ara karıştırmanız gerekli böylece içindeki su buharlaşarak çıkabilir Sütü ne kadar kaynatırsanız o kadar iyi, on dakika kaynatıp hemen ocağı kapatmamalısınız eğer kısa süreli kaynatırsanız içindeki su buharlaşarak çıkamaz böylece yoğurdunuz sulu olur
İşte taş gibi yoğurt mayalamanın püf noktaları;
Sütün içindeki buharın çıkmasını sağlamak; bunun için sütün ağzını kapatmamak gerekli Yoğurdun sulanmaması için yoğurdun mayası süte katılırken, mayaya yar çay kaşığı tuzu eklemek yoğurdun sertleşmesini sağlayacaktır Yoğurt yapılan kap iyi bir şekilde sarılmalı, sarılmaz ise yoğurt sıvılaşır Eğer bunları yaparsanız ve hava alacak şekilde de mayalarsanız yoğurdunuz taş gibi kalıp şeklini alır.
Sütü kaynattıktan sonra mayalama sıcaklığına gelene kadar bekletmelisiniz Üzerinde oluşan kaymağı dilerseniz alıp tereyağı yapmak için de kullanabilirsiniz, isterseniz kaymaklı olarak da mayalayabilirsiniz.
Mayalamak için önce sütün sıcaklığını kontrol etmeniz gerekiyor, sütün yeterli sıcaklıkta olup olmadığını parmağınızı sütün içine batırıp 7 saniye sayarak anlayabilirsiniz Parmağınız sütün içinde 7 saniye dayanıyor ve biraz da yakıyor ise yoğurt mayalama ısısına gelmiştir
Ardından iki dolu yemek kaşığı yoğurdun üzerine 3 ya da 4 yemek kaşığı süt ekleyip tel çırpıcıyla karıştırın Karıştırdıktan sonra mayalanma ısısına gelen sütün içerisine ekliyoruz ardından güzelce çırpıyoruz ancak bu esnada biraz hızlı olmanız gerekebilir ki sütün mayalanma ısısı düşmesin
Mayalamak için tencere ya da kavanoz kullanabilirsiniz. Kalan yoğurtlu karışımı kaplara bölüştürün. Karışımı bölüştürdükten sonra üstüne kalanını da bölüştürün, önce maya sonra sütü eklemelisiniz
Yoğurdun daha fazla kaymaklı olmasını istiyorsanız, sütün üzerindeki kaymağı almayın ve kaynadıktan sonra sütü kaplara boşaltın, sütün üzerinde kaymak oluşacaktır Mayayı sonradan ekleyip de mayalayabilirsiniz her iki türlü de olabilir İyice karıştın ki sütün her tarafına maya bulaşsın böylece daha dengeli mayalanmış olur Tekrar karıştırıp üzerini kapatıp mayalamaya bırakabilirsiniz.
Yoğurdun taş gibi mayalanması için kesinlikle kullanacağınız kapların üstünü kapakla kapatmamalısınız böylece sütün içindeki buhar dışarı çıkar ve bu şekilde yoğurt katı olup sulanmamış olur. Tencerenin üzerine süzgeç, kavanozların üzerine de bez kullanabilirsiniz.
Havalar sıcak ise üzerini tek kat, soğuk ise iki üç kat örtebilirsiniz. Sütü mayalanması için 4 saat dinlendirin
Yoğurt mayalanır mayalanmaz kapağını kapatıp buzdolabına kaldırmayın, üzerindeki örtüyü ya da süzgeci 15 dakika oda sıcaklığında bekletin. 2 saat soğuduktan sonra tencerenin ya da kavanozun kapağını kapatabilirsiniz.
