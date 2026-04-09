Şengül Karslı’dan TBMM’de tarihi çıkış

AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda yaptığı güçlü konuşmayla muhalefetin iddialarına sert ve net yanıtlar verdi.

Kamu kaynaklarının şeffaflığı ve bağımsız yargıya müdahale girişimleri üzerine çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Karslı’nın sözleri, Genel Kurul’a damgasını vurdu.

Muhalefete geçmişteki vesayetçi manşetleri hatırlatan Karslı, “Belli odakların değil, milletin avukatlığını yapın” çağrısında bulundu.

“Ayıp Arayan Önce Kendi Geçmişine Baksın”

Muhalefet sıralarından gelen eleştirilere basın tarihi üzerinden bir demokrasi dersi vererek yanıt veren Karslı, Türk siyasi tarihindeki utanç vesikalarına dikkat çekti. Karslı, meclis kürsüsünden şu tarihi hatırlatmaları yaptı:

27 Mayıs Darbesi: 1960 darbesini destekleyen Ulus gazetesi manşetleri.

Vesayet Manşetleri: Başörtüsü serbestisine karşı atılan “411 El Kaosa Kalktı” manşeti.

Siyasi Yasaklar: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için atılan utanç verici “Muhtar Bile Olamazsın” manşeti.

Karslı, muhalefete dönerek, ”Bu manşetler atıldığında içinde bulunduğunuz siyasi parti nasıl bir tavır almıştı? Sadece bunu merak edip araştırmanızı istiyorum” diyerek sergilenen çifte standardı gözler önüne serdi.

“Belli Odakların Değil, Milletin Avukatlığını Yapın”

Türkiye’nin dünyada en iyi işleyen demokrasilerden ve bağımsız yargı sistemlerinden birine sahip olduğunu belirten Karslı, devam eden hukuki süreçlere siyasi gölge düşürülmesine müsaade etmeyeceklerini vurguladı. Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) sert yüklenen Karslı, ”Cumhuriyet Halk Partisinin ya da belli odakların avukatlığı yerine milletin avukatlığını yapmaya soyunun” ifadelerini kullandı.

“Makamlar, Hukuktan Muafiyet Sağlamaz”

Konuşmasında şeffaflık ve hesap verebilirlik vurgusu yapan Şengül Karslı, CHP’li belediyelerin milyarlarca liralık kamu zararı iddialarının üstünün örtülemeyeceğini belirtti. Basının bu iddiaları haber yapmasının “yargısız infaz” olarak çarpıtılmaya çalışıldığını, asıl amacın gerçekleri halktan gizlemek olduğunu ifade eden Karslı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Milletin iradesiyle seçilmiş olmak, hiçbir makam sahibine denetimden muaf olma ve hukukun üzerinde konumlanma hakkı vermez. Aksine, kamu emanetini omuzlarında taşıyanların hukuk karşısında çok daha şeffaf, çok daha hesap verebilir olması elzemdir.”

Bağımsız Yargıya Tam Destek, İsrafa Geçit Yok

Karslı, muhalefetin meclise sunduğu önergenin hakikati ortaya çıkarmaktan ziyade hukuki süreci politize etme amacı taşıdığını belirterek, sözlerini AK Parti’nin devlet ve millet anlayışını özetleyen şu güçlü irade beyanıyla noktaladı:

“Milletimizin tek bir kuruşunun dahi heba edilmesine, siyasi zırhların arkasına saklanarak israf edilmesine göz yumamayız!”