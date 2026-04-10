SON DAKİKA
Savaştaki lider Avrupa’yı açık açık uyardı: Türkiye olmadan sizi kimse koruyamaz!

Ukrayna lideri Zelenski, Türkiye olmadan Avrupa’nın güvenliğinin sağlanamayacağını söyledi. ABD’nin NATO’dan ayrılma tehditleri üzerine Avrupa'ya seslenerek NATO’ya alternatif yeni bir oluşum çağrısı yapan Zelenski, Türkiye’nin desteği olmadan Avrupa'nın uzun süre Rusya'ya dayanamayacağının altını çizdi. Zelenski, Türkiye, Ukrayna, İngiltere ve Norveç'ten oluşan yeni bir askeri ittifak kurulmasını önerdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD’nin ikide bir öne sürdüğü NATO’dan çekilme tehditleri karşısında Avrupa’nın gücünü en üst düzeye çıkarması gerektiğinin altını çizerek içerisinde Türkiye'nin de büyük rol alacağı yeni bir askeri ittifak kurulması çağrısı yaptı.

Türkiye olmadan Avrupa’ın Rus ordusuna uzun süre dayanamayacağını açıkça belirten Zelenski,  Alastair Campbell’ın “The Rest is Politics” adlı podcast’inde yaptığı konuşmada Avrupa'nın güvenliğinin Türkiye'den geçtiğinin altını çizdi.

ANA OMURGA TÜRKİYE

Zelenski, Avrupa Birliği'nin Rusya'yı caydıracak kadar büyük bir askeri blok oluşturmak için Ukrayna, İngiltere, Türkiye ve Norveç ile güçlerini birleştirmesi gerektiğini ancak Türkiye olmadan Avrupa’nın Rusya'nın sahip olduğu gibi bir orduya sahip olamayacağına dikkati çekti. Zelenski “Ukrayna, Türkiye, Norveç ve İngiltere ile birlikte, tek bir denizi değil, tüm denizlerdeki güvenliği kontrol edersiniz” dedi.

Hakan TAŞÇI

Zelenski ve AB nin Natonun tuzaklarına düşmeyelim.Derin Nato olan ABD İNGİLTERE ALMANYA FRANSANIN İSRAİLİN desteklediği TERÖRİSTLERDEN çok çektik . BÖLGEMİZİN Ülkemizin devletimizin milletimizin çıkarlarını düşünelim ABD ÇİN RUSYA AB arasında denge sağlayalım Tarafsız olalım.SAVUNMA SANAYİMİZİ GÜÇLENDİRELİM. Barış Ticaret ve Ekonomik Alanlarda İSLAM VE TÜRK DEVLETLERİNİN YER ALDIĞI YENİ İTTİFAKLAR KURALIM.KURULAN İTTİFAKLARIN İÇİNDE YER ALALIM.

Dertli

Biz seni ve avrupayi rusyaya karşı korumak zorunda mıyız.. Başka kapıya bakın..
