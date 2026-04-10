Savaştaki lider Avrupa’yı açık açık uyardı: Türkiye olmadan sizi kimse koruyamaz!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD’nin ikide bir öne sürdüğü NATO’dan çekilme tehditleri karşısında Avrupa’nın gücünü en üst düzeye çıkarması gerektiğinin altını çizerek içerisinde Türkiye'nin de büyük rol alacağı yeni bir askeri ittifak kurulması çağrısı yaptı.

Türkiye olmadan Avrupa’ın Rus ordusuna uzun süre dayanamayacağını açıkça belirten Zelenski, Alastair Campbell’ın “The Rest is Politics” adlı podcast’inde yaptığı konuşmada Avrupa'nın güvenliğinin Türkiye'den geçtiğinin altını çizdi.

ANA OMURGA TÜRKİYE

Zelenski, Avrupa Birliği'nin Rusya'yı caydıracak kadar büyük bir askeri blok oluşturmak için Ukrayna, İngiltere, Türkiye ve Norveç ile güçlerini birleştirmesi gerektiğini ancak Türkiye olmadan Avrupa’nın Rusya'nın sahip olduğu gibi bir orduya sahip olamayacağına dikkati çekti. Zelenski “Ukrayna, Türkiye, Norveç ve İngiltere ile birlikte, tek bir denizi değil, tüm denizlerdeki güvenliği kontrol edersiniz” dedi.