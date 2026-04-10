'FIFA Arena' projesinin Türkiye etabının açılışı yapıldı

GİANNİ INFANTİNO: "2026 DÜNYA KUPASI'NA KATILMANIZDAN DOLAYI SİZLERİ TEBRİK EDERİM" A Mili Takımı'nın, 2026 Dünya Kupası'na katılmasından dolayı herkesi tebrik ederek sözlerine başlayan Başkan Infantino, "Tüm ülkenizi gururlandırdınız, bu başarıyla aslında tüm dünyadaki futbol seven herkesi sevindirmiş oldunuz. Bu başarınızı görmekten çok mutluluk duydum. Şenes Erzik'e de bir alkış almak istiyorum. Şenes Erzik birçok heyecan verici sayfalar yazmış, Türk futbolunun efsanelerindendir. Ama kendisi aynı zamanda birçok alanda benim mentörüm olmuştur. Kendisiyle çok güzel anılarımız oldu. Aynı zamanda TFF'nin geçmiş başkanlarına da teşekkür ediyorum. Çocuklar, gençler bugün herkes burada. Türk futbol topluluğunun burada olduğunu görmek çok güzel. İbrahim Bey'i de alkışlamalıyız bence. TFF Başkanı olarak Türkiye'yi yeniden Dünya Kupa'sına taşıma başarısı gösterdi. Ben bir İtalyan olarak Vincenzo Montella için de bir alkış göndermek istiyorum. 62 gün kaldı Dünya Kupası'nın başlamasına. Ben artık günleri değil, dakikaları ve saniyeleri sayıyorum. Çok tarihi bir Dünya Kupası olacak. 48 takım mücadele edecek. Şu ana kadar düzenlenen en kapsayıcı Dünya Kupası olacak. Bu tip dünyayı bir araya getiren turnuvalara çok ihtiyacımız var. Eğer ki bir şehir, bir ülke varsa bu kültürü temsil eden, kıtaları temsil eden bir şehir varsa bu İstanbul, ülke varsa Türkiye'dir" diye konuştu.