'FIFA Arena' projesinin Türkiye etabının açılışı yapıldı

Bugüne kadar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile TOKİ'nin altyapısını inşa ettiği bu sahalardan 11'i tamamlandı. İlk 8 saha, hepimizi derinden yaralayan 6 Şubat depreminden en çok etkilenen illerimizde açıldı. O sahalar, çocuklarımıza spor yapma imkanı sunmanın yanı sıra, gençlerimizin güvenli buluşma noktaları oldu. Travmaların aşılmasına ve yaraların sarılmasına katkı sağladı. Tamamlanan iki sahamızı da kısa sürede gençlerimizin hizmetine sunacağız. Spor ülkesi olma yolunda, bu ve benzeri projelerle gençlerimizin spora erişimini artırmaya, futbolun birleştirici gücünü daha geniş kitlelere ulaştırmaya devam edeceğiz. Spor Toto Teşkilatı Ortaokulu'nda açtığımız saha, sevgili gençlerimize ve ülkemize hayırlı, uğurlu olsun. Bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayan Bakanımıza, değerli projenin en büyük destekçisi olan ve bugün aramızda bulunan FIFA Başkanı Infantino'ya, ömrünü futbola adamış FIFA Küresel Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger'e teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.