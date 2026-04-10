Türkşeker Genel Müdürü Şahin'den 'Pancar şekerinde arz güvenliği sorunu yok' açıklaması

Şahin, 1999 yıllarında şeker fabrikalarının özelleştirme programına girdiğini, 2022 başlarında da bu programdan çıkarıldığını anlatarak, şöyle konuştu: "Şu an yüzde 36 pazar payıyla 100 yaşında Türkiye'nin en büyük şeker şirketi, dünyanın da sayılı şirketleri arasında yer alıyor. Türkiye genel olarak pancar şekerinde üretim yapıyor. Başka bir şeker üretimi yok. Sakkaroz dediğimiz şeker. Türkiye kendi ihtiyaçlarına yetecek kadar üretiyor. Aynı zamanda Türkiye Avrupa'nın en büyük, dünyanın da en büyük yedinci tarımsal hasılasına sahip. Bunda şeker ve şeker ürünleri çok büyük yer tutuyor. Biz Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ciddi bir sektör beslemesi yapıyoruz. Hem ihracatta hem de içeride bu anlamda Türkiye'nin hiçbir şekilde ithal şekere ihtiyacı olmadığı gibi ihraç şekerlik ürünü de var. Bir arz güvenliği sorunu yok."