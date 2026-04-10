Türkşeker Genel Müdürü Şahin'den 'Pancar şekerinde arz güvenliği sorunu yok' açıklaması

Türkşeker'in 100'üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında Antalya'da düzenlenen "Yüzüncü Yılında Şeker Sempozyumu"na katılan Şahin, AA muhabirine, Türkşeker'in Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu şirketlerinden biri olduğunu söyledi. Bugün itibarıyla Türkiye'de 32 şeker fabrikası bulunduğunu belirten Şahin, "Yaklaşık 3 milyon üretim kapasitemiz var. Ülkemizin yıllık tüketim için 2 milyon 850 bin ton şekere ihtiyacı var. Bunu 32 şeker fabrikasıyla üretiyoruz. Bu üretimin yüzde 36'sından fazlası devlete ait. Yüzde 100 hazine, yüzde 100 bütün milletimize, 85 milyonun ortak olduğu şirketimize ait." diye konuştu. Türkşeker'in şeker fabrikaları, makine fabrikaları, etil alkol fabrikaları, araştırma merkezleriyle büyük bir ekosistemi yönettiğine dikkati çeken Şahin, üretimin yüzde 35'inin kooperatif fabrikalar, yarı kamusal kuruluşlar ve PANKOBİRLİK'e ait fabrikalar tarafından yapıldığını, yüzde 28'inin de özel sektör tarafından üretildiğini ifade etti.