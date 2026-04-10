Sakarya 2 yılda dev yatırımlarla parlıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın göreve geldiği 31 Mart tarihinden bu yana geçen 2 yıllık süreçte şehre kazandırılan hizmetler ve Sakarya’nın yarınlarını inşa edecek projeler, Erenler’de düzenlenen tanıtım toplantısında kamuoyu ile paylaşıldı.

Yoğun katılım

Törene Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Murat Kaya, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık, MHP Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Akyüz, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Genç, il müdürleri, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları ve teşkilat başkanları, medya temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar, basın mensupları ve vatandaşlar katılım sağladı.

Şehrin gelecek yüzyılına yön verecek projeler…

Alemdar, Sakarya’da temel belediyecilik faaliyetleri hiçbir aksaklık olmadan devam ederken insan odaklı, sosyal belediyecilik faaliyetleri ve şehrin gelecek yüzyılına yön verecek tarihi projeleri sunum eşliğinde anlattı.

Her fikre değer

“Bu Şehir Hepimizin” sloganıyla yola çıkarak fikri, siyasi görüşü veya tarafı ne olursa olsun herkesin düşüncelerine değer verdiklerini ve Sakarya’nın çehresini değiştirecek kararları bu şekilde aldıklarını vurgulayan Başkan Alemdar, Türkiye Yüzyılı’nın Sakarya’sını inşa edecek projeleri tek tek anlattı.

'Müjde' diyerek paylaştı

Alemdar, yaptığı sunumda “Atasını bilmeyenin yolu, hedef bulmaz” sözleriyle bakıma muhtaç yaşlıların yuvası olacak 43 bin metrekare alan üzerinde Darülaceze Kampüsü projesini inşa edeceklerini açıkladı.

Sakarya Fuar, Kongre ve Konser Merkezi

Ayrıca şehrin en büyük ihtiyaçları arasında yer alan ve ihracatta 7'nci sırada yer alan şehre Sakarya Fuar, Kongre ve Konser Merkezi'ni kazandıracaklarını ve 659 dönümlük arazinin kazanımını sağladıklarını paylaştı.

Kritik projeler, önemli detaylar…

Başkan Alemdar ayrıca ADARAY için Pamukova, Karasu, Sapanca ve Hendek hedefi, sanayi dönüşümü, Tığcılar 1. Etap Kentsel dönüşümündeki son durum, Sapanca Gölü'nün kurtuluşu için atılacak adımlar ile Ballıkaya ve Çamdağı Barajı'ndaki son durum, raylı sistem süreci, Sapanca Park'ta gelinen duruma ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Ayrıca şehrin merakla beklediği tarihi Yazlık Katlı Kavşağı Projesi ile Tunatan, Mithatpaşa ve SEDAŞ Kavşağı projeleriyle ilgili bazı detaylara yer verdi.

Başkan Yusuf Alemdar’ın sunumundan satır başları şu şekilde:

“Ben değil ‘biz’ diyerek yola çıktık”

“Bu şehir hepimizin. Hiçbir kesimin ya da grubun değil; yarınlarımız için emek veren herkesin şehri. Umutla ve güvenle geleceğe yürüyen, ayrıştırmadan ve ötekileştirmeden bir arada yaşayan bir şehir anlayışını benimsiyoruz. Daha refah, daha demokratik ve daha sosyal bir Sakarya için ‘ben’ değil biz’ diyoruz. Herkesin gönlüne dokunan, kapsayıcı bir anlayışla hareket ediyoruz. 1 milyon 180 bin vatandaşımıza hizmet etmek için yola çıktık. Her bir metrekaresi için hayal kurmaya, gayretle çalışarak geleceğin Sakarya'sını inşa etmeye devam edeceğiz.”

Darülaceze Kampüsü Projesi

“Büyüklerimizi unutmuyor, onları hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. 43 bin metrekarelik alanda hayata geçireceğimiz Darülaceze Kampüsü ile kimsesiz vatandaşlarımıza sahip çıkacağız. Bu projeyle, onları kimsenin merhametine muhtaç etmeden güvenli ve huzurlu bir yaşam alanıyla buluşturacağız. 'Atasını bilmeyenin yolu hedef bulmaz' anlayışıyla, yaşlılarımıza sahip çıkmayı en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz.”

Sakarya Fuar, Kongre ve Konser Merkezi

“İhracatta Türkiye’nin 7’nci sırasında yer alan Sakarya’mızın potansiyelini daha güçlü şekilde ortaya koymak istiyoruz. Bu doğrultuda, 659 dönümlük bir alanı şehrimize kazandırdık. Fuar, kongre ve konser alanı olarak hizmet verecek bu merkezle, şehrimizin ürettiklerini tanıtmayı ve pazarlamayı hedefliyoruz”.

Sapanca Meydan, Karapürçek Mesire Alanı

“Sapanca Meydanı ve Yeraltı Otoparkında çalışmalar yeniden başladı. Pamukova Meydan da çalışmalar kısa bir süre sonra başlıyor. Her ilçemize yeşil alanlar kazandırıyoruz. Her ilçemizde çocuklarımızın güvenle oynayacağı, büyüklerimizin dinleneceği bir alan oluşturuyoruz. Karapürçek Mesire alanı ihalemiz bitti projemize yakında başlayacağız”.

Sapanca Gölü, Ballıkaya ve Çamdağı Barajı

“Sapanca Gölü'müzü korumak adına Ballıkaya Barajı’ndan Hızırilyas Su Dağıtımı Merkezi'ne suyu kısa süre içerisinde akıtacağız. Gölümüzün yok olma tehdidini ve baskıyı azaltacağız. Çamdağı Barajı’nda zemin etütlerimiz tamamlandı. 3,5 milyar TL'ye mal olacak proje artık bakanlığımızın gündeminde. Barajımız ile kuzey bölgesindeki ilçelerimizin içme suyunu garanti altına alacağız”.

Sapanca Park'ta son durum ve işgal rakamları

“Sapanca gölümüzü koruyoruz. Göl çevresini de vatandaşlarımızın kullanımına açmak için Sapanca Park projesine başlattık. Göl kıyısındaki 8 kilometrelik güzergâhta çalışmalarımız bitmek üzere. Bölgedeki işgalleri kaldırılarak yürüyüş ve bisiklet yolu inşa ediyoruz. Göle zarar vermeden içme suyumuzu koruyarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Huzur Koridoru projemizin ise devamına yakında başlayacağız”.

Kentsel dönüşüm

“Bu şehir için kentsel dönüşüm olmazsa olmazdır. Mutlaka başarmamız gerekiyor. Bina analizlerini yaptık. Bina stok durumunun tamamı elimizde. Tığcılar Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etabıyla yeşil, sosyal ve güvenli bir alan oluşturacağız. Yüzde 80 uzlaşma sağladık. 2. ve 3. etap ile dönüşüm hızla sürecek”.

Sakarya'da sanayi dönüşümü

“Şehrimizin girişi küçük sanayi tesisleri iç içe girmiş bir vaziyette. Esnafımıza ve şehrimize katkı sunması için 2 bin 500 işyerinin yer aldığı sanayi dönüşümü projemizi tamamladık. Esnafımız ile görüşmeler yaparak daha yaşanabilir dirençli bir Sakarya'yı oluşturacağız”.

Metrobüs, yeni bulvarlar, köprüler…

“34 yeni ulaşım aracıyla filoyu güçlendirerek himayemize kattık. 19.5 kilometrelik bir güzergâh ile Metrobüs sistemini 6 aylık bir süreçte hizmete geçirdik. Yeni oluşan yerleşim alanlarına yeni alternatif yollar ve caddeleri oluşturduk. Mevcut ulaşım akslarındaki ihtiyacı karşılamayan köprüleri yenileyerek hizmete sunduk. Alifuatpaşa Hemzemin Geçidini yıllar sonra tekrardan açarak Geyveli vatandaşlarımızın hasretine son verdik”.

ADARAY için Pamukova, Karasu, Sapanca ve Hendek hedefi

“ADARAY’ı tekrardan hizmete aldık. Hizmete başladığı günden itibaren 2 milyona yakın hemşerimiz kullandı. ADARAY’ı Pamukova, Karasu, Sapanca ve yeni açıkladığımız Hendek rayları ile entegre edeceğiz. Böylelikle şehrimizin dört bir yanına raylarla ulaşımı sağlamış olacağız”.

Kıyı Park, tatbikat merkezi ve otopark, altyapı…

“Karasu Kıyı Park Projesi ile Karasu turizmine katkı sağladık. Çocuklarımızın yaşlılarımızın sokaklarda zarar görmemesi için Türkiye ve Avrupa’nın en modern sokak hayvanları tesisini şehrimize kazandırdık. Deprem kuşağında bulunan bölgemize eğitim merkezi ve tatbikat merkezi kazandırdık. 530 araçlı Kapalı Otopark ile hastaneler bölgesindeki paklanma soruna çare olduk. 495 kilometre içme suyu ile 109 km kanalizasyon hattı ile Sakarya’da suyu güvence altına aldık”.

Huzur Koridoru, mavi bayrak ve Dünya Şampiyonası

“Huzur Koridoru ile Sapanca Gölümüzü vatandaşlarımızın hizmetine açarak onları gölle kavuşturduk. El Hizmet Binası ile birimleri birleştirdik. Uluslararası Dünya Bisiklet Şampiyonaları ile dünyadaki spora katkı sağladık. Kocaali ve Karasu Sahillerinde mavi bayrak almak için ve tüm hemşerilerimizin hizmetine almak için çalışmalar devam ediyor. Dar gelirli 500 haneyi kömürden odundan kurtararak doğalgaz sistemi ile ısınmalarını sağlıyoruz”.

Gençleri için 3 milyar TL’lik dev yatırım paketi

“Gençlerimize yönelik her ilçemizde spor tesisleri inşa ettik. Futbol, basketbol ve voleybol sahaları ile gençlerimizi yeteneklerini keşfetmelerini sağladık. 3 milyar TL’lik dev bir yatırım paketiyle Sakaryalı hemşerilerimizin hizmetine sunduk”.

Çiftçiye destek ve TUTSAK buluşu

“Üreten bir toplum olması adına çiftçimizin yanındayız. Toprak analiz hizmeti ile çiftçimizin yanındayız. 2 bin çiftçinin toprak numunesini yaparak çiftçilerimize destek olduk. Kahverengi Kokarca sorununa TUTSAK ile çare bulduk. Üniversite ile formül geliştirerek çiftçilerimizi bilgilendirdik, uygulamasını yaptık. 20 bin çiftçimizin yanında olduk”.

Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı

“Şehrimiz uzun yıllardır bekliyordu. Bir hayal gerçek oluyor. Cumhurbaşkanımızın yüksek iradeleri ile 24 Nisan’da Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattının yapım ihalesini yapıyoruz. Yeni Stat Bölgesinden Üniversiteler Kampüsü ve Yazlık Kavşağına etaplar halinde raylı sistemi inşa edeceğiz. Şehrimize hayırlı olsun”.

Yazlık, Tunatan, Mithatpaşa, SEDAŞ Kavşağı...

“Yazlık Kavşağımıza gelmeden 500 metre geride alternatif bir köprü ile kavşağın yükünü hafifleteceğiz. Tunatan Kavşağı’nı, Mithatpaşa ve SGK Kavşağı ile bağlantı sağlayacak yeni bir ulaşım aksı üzerinden entegre edecek, bu doğrultuda projelendirme ve inşa çalışmalarını hayata geçireceğiz. Sedaş Kavşağı’nda alt geçitli projemizi hazırladık. Temaslarımız sürüyor. Sene sonuna kadar projemiz hayat bulacak inşallah”.

Şehir Hastanesi Yolu ve alternatif caddeler

“Şehir Hastanemizin yeni yolu için zemin etütlerini tamamladık. 5,5 kilometrelik bir yeni güzergahı tamamlıyoruz. Şehrimizde alternatif yollar ile ulaşım akslarını genişletiyoruz. Alparslan Türkeş, Altınova Caddesi, 4. Cadde, 32. Sokak ile hemşerimizin hizmetlerine sunmuş olacağız”.

Bilim Merkezi, Şehir Kütüphanesi, Şehir Müzesi, Yeni Belediye...

“7 bin 500 metrekarelik Bilim Merkezi inşaatımız sürüyor. Şu an dış mantolama çalışmalarındayız. 1 milyon kitaplık şehir kütüphanesi projemiz hamdolsun yolunda devam ediyor. Şehrimizin yeni bir müze kazandıracağız. Geçmişi gelecek ile buluşturmak için çalışmalarımız sürüyor. Yeni belediye binamız ile 30 bin metrekarede daha güzel bir hizmet sunacağız”.

AFA Projesi, AKM ve Uzunçarşı dönüşümü

“AFA Kültür Merkezi’ni yeniden şehrimize kazandırıyoruz. TOKİ iş birliği ile hayata geçireceğiz. Şehrimizin hafızası olan AKM de yenileme çalışmaları sürüyor. Tiyatro salonları, ders çalışma ofisleri ile gençlerimize yakışır bir hale getireceğiz. Şehrimizin tarihini yansıtan Uzunçarşı’da hayat kalitesini arttırmak için 1 ve 2. etap tamamlandı. 3. Etapta çalışmalar sürüyor”.

Başkan Alemdar’ın sunumu sonrasında günün anısına fotoğraf çekildi.