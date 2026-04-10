Türkiye'ye müjde gibi müjde: O ilimizde doğalgaz rezervi keşfedildi
Remi Gazete4de yayınlanın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün kararı, bir müjdeyi duyurdu.
Birçok ilimizde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bir ilimizde doğalgaz rezervine ulaşıldı.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Tekirdağ'da bulunan sahasına ilişkin petrol arama ruhsatının süresinin, sahada yapılan doğal gaz keşfinin ardından uzatılmasına karar verildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 14 bin 537 hektar büyüklüğündeki kara sahasında keşfin ticari olarak değerlendirilmesi, doğal gaz keşfi yapılan sahanın geliştirilmesi ve bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ekonomiye kazandırılması amacıyla ruhsat süresi 6 Haziran 2028'e kadar uzatıldı.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla, TPAO’nun Adıyaman, Kırklareli ve Edirne’deki petrol ve doğal gaz faaliyetleri için gerekli parsellerde kamulaştırma süreci başlatıldı. Uzlaşma sağlanamayan alanlar için acele el koyma uygulaması devreye alındı.
